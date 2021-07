Začiatok vesmírnej turistiky a rast inflácie. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Inflácia ďalej rastie

Júnová inflácia v Spojených štátoch prudko stúpla. Jej rast bol najrýchlejší za posledných takmer 13 rokov. Dôvodom je rast cien ojazdených vozidiel, ktorý vznikol pre nedostatok čipov a meškajúce dodávky nových vozidiel. Výraznejší nárast zaznamenali aj ceny potravín a energií. Index spotrebiteľských cien (CPI) sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 5,4 %, čo bol najväčší skok od augusta 2008. Po očistení od cien potravín a energií vzrástli ceny spotrebiteľského koša o 4,5 %, čo je najprudší nárast jadrovej inflácie od septembra 1991 a výrazne presahuje odhady analytikov, ktoré boli na úrovni 3,8 %. Inflácia rástla z viacerých dôvodov. Narušenie dodávateľských reťazcov, mimoriadne vysoký dopyt a tzv. bázický efekt – ak dnešné čísla porovnáme s minuloročnými, sú výrazne vyššie, pretože minulý rok bol ovplyvnený zatvorením ekonomiky. Centrálna banka a Biely dom očakávajú, že sa súčasné tlaky zmiernia, hoci predstavitelia centrálnych bánk pripustili, že inflácia je silnejšia a možno trvalejšia ako predpokladali. Slovenská inflácia v júni atakovala hranicu 2,9 %. Jej celková dynamika rastie od začiatku tohto roka.







Začiatok vesmírnej turistiky

Kozmická loď VSS Unity spoločnosti Virgin Galactic v nedeľu odštartovala nad Novým Mexikom do vesmíru. Na palube posádky boli dvaja piloti, traja zamestnanci spoločnosti Virgin Galactic a jej zakladateľ – 70-ročný miliardár Richard Branson. Je to míľnik, ktorý započal éru vesmírneho turizmu. Prvé komerčné lety sa odhadujú na začiatok roka 2022. Jednotka VSS Unity spoločnosti Virgin Galactic je navrhnutá tak, aby spolu s dvoma pilotmi odviezla až šesť cestujúcich. Spoločnosť má na budúce lety zhruba 600 rezervácií, ktoré sa predávajú za ceny od 200 000 do 250 000 USD. Konečná cena leteniek by sa mala pohybovať na úrovni medzi 400 000 až 500 000 USD. Let bol symbolicky dôležitý pre budovanie dôvery spotrebiteľov vo vesmírnu turistiku. Ďalší testovací let spoločnosti Blue Origin so zakladateľom Jeffom Bezosom je naplánovaný na 20. júla. Predpokladá sa, že by mal rozšíriť záujem o toto odvetvie, z ktorého by mali úžitok obe spoločnosti.







Zasadnutie ECB

Nový týždeň prinesie zasadnutie centrálnej banky, ktorá bude rozhodovať o nastavení menovej politiky. Neočakáva sa zmena úrokových sadzieb ani zvýšenie stimulov. Zaujme komentár guvernérky Christine Lagardeovej k rastúcej inflácii v Európe. Nové ekonomické projekcie boli odprezentované na poslednom zasadnutí, preto by malo ísť len o povinnú jazdu, ktorá zásadne neovplyvní finančné trhy.