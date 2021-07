Dohodnutá transakcia: Prečo je lepšie ignorovať IPO

Zdroj: safalniveshak

Určite je zopár príkladov, ktoré dokazujú, že po nakúpe IPO ste časom zarobili dostatok peňazí na podstatnú zmenu kvality vášho života. Je zrejmé, že dobre zvolené IPO môže byť život meniacou skúsenosťou. Ak sa jednoducho rozhodnete správne a akcie budete držať roky. Na druhej strane existuje veľká väčšina IPO, ktoré pripravili investorov o ich kapitál. S takýmito firmami vás ani „dlhodobé“ držanie akcií nemôžu zachrániť.



Ako napísal Benjamin Graham v knihe The Intelligent Investor, investori, ktorí sa už raz popálili na IPO, zdržiavali sa minimálne dva roky, ale vždy sa nakoniec vrátili. Počas existencie akciových trhov prešli investori týmto maniodepresívnym cyklom. Počas prvého veľkého rozmachu IPO v Amerike v roku 1825 niekto údajne prišiel o život v tlačenici špekulantov, ktorí sa pokúšali kúpiť akcie novej banky Southwark. Do roku 1829 akcie stratili zhruba 25 % svojej hodnoty.



Graham píše, že inteligentní investori by mali dospieť k záveru, že IPO nie je skratka len pre „počiatočnú verejnú ponuku“. Môže sa pod ňou skrývať aj :

pravdepodobne veľmi predražené,

ponuka vymysleného zisku,

privátna príležitosť zasvätených osôb.

Akciové trhy ani dnes neponúkajú IPO, ktoré by bolo uvedené s ohľadom na záujmy investorov. Väčšina sa nesie vo forme „legálneho rabovania“ organizátormi spoločností a ich investičnými bankármi. Existuje staré príslovie, že peniaze si treba vziať, keď sú k dispozícii, nie keď sú potrebné. To je dôvod, prečo väčšina spoločností prichádza s počiatočným uvedením na burzu počas rastúcich alebo býčích trhov, keď je dostatok peňazí. Bohužiaľ, väčšina investorov do týchto IPO je až na konci rovnice.

Pravidlá burzového regulátora sú určené na ochranu investorov, vytvárajú správy o konkrétnej spoločnosti a procese ponúk, bohužiaľ, veľa investorov ich nečíta ani im nerozumie. Táto hra je postavená proti malému investorovi, ktorý je nalákaný do humbugu a potom často príde o veľkú časť svojich úspor pri stávkovaní na budúce zisky.





Pozrime sa na niekoľko dôvodov, prečo je rozumnejšie sa vyhnúť IPO a radšej voliť veľké firmy, ktoré sú už verejne obchodovateľné dlhšie.

IPO sú lacné a atraktívne, sú drahé. Ľudia predpokladajú, že IPO je príležitosťou „dostať za nižšie ceny“. V skutočnosti v čase, keď kúpite akcie spoločnosti v rámci jej IPO, ostatné strany takmer vždy investovali skôr za nižšie ceny, často oveľa nižšie ceny. Ešte predtým, ako ste sa o spoločnosti vôbec dozvedeli, pravdepodobne existovali tri alebo štyri kolá súkromných investícií a cena vlastníctva na akciu zvyčajne s každým kolom stúpa. Jedným z veľkých stimulov pre IPO je v skutočnosti to, že predchádzajúci investori, ako sú zakladatelia, firmy s rizikovým kapitálom, veľkí individuálni investori, si môžu „vyplatiť“ aspoň časť z toho, čo investovali. Nemajú záujem ponúknuť vám časť podnikania za nízke alebo rozumné ceny, ale nájsť „väčších bláznov“, ktorí nahradia „zopár privilegovaných“ ktorí chcú z hry vystúpiť.

Je dôležité si uvedomiť, že investiční bankári a upisovatelia IPO sú jednoducho predajcovia. Celý proces je zámerne vylepšený, aby sa získala čo najväčšia pozornosť. Pretože IPO sa v každej firme udeje len raz, často sa prezentuje ako príležitosť „raz za život“. Promotéri a investiční bankári tak vytvárajú príbehy, ktoré sú „živé“ pomocou výrazov ako „svetlá budúcnosť“, „dlhodobý príbeh“. Lákajú vás, aby ste im uverili, ale vy by ste mali ísť ďalej a preskúmať podrobnejšie podmienky, aby ste zistili, či bude budúcnosť skutočne tak svetlá a krásna. Inými slovami, musíte IPO zbaviť pozlátka, ktoré ho obklopuje, pretože je ľahké spadnúť do pasce, ak toľko ďalších okolo vás prepadá tomu istému.

Nekupujte akcie iba preto, že ide o IPO, urobte to preto, lebo je to dobrá „investícia“.

„Inteligentný investor do bežných akcií urobí lepšie, ak nakúpi na sekundárnom trhu ako nové emisie... IPO trhu vládne kontrola akcionárov a korporácií, ktoré si môžu zvyčajne zvoliť načasovanie ponúk alebo, ak trh vyzerá nepriaznivo, sa môžu ponuke úplne vyhnúť. Je pochopiteľné, že títo predajcovia nebudú ponúkať žiadne výhodné ceny, ani prostredníctvom verejnej ponuky, ani prostredníctvom dohodnutej transakcie,“ napísal vo svojom liste akcionárom Warren Buffett v roku 1993.

Po spľasnutí internetovej bubliny na prelome tisícročí Buffett v roku 2001napísal. „Faktom je, že bublina na trhu umožnila vznik spoločností, subjektov určených skôr na to, aby zarobili peniaze na investoroch, a nie pre nich. Hlavným cieľom promotérov spoločnosti bol príliš často IPO, nie zisk.“

A ešte raz Buffett. „IPO je ako dohodnutá transakcia - predajca si sám určí, kedy bude zverejnená - a je nepravdepodobné, že by to bol čas, ktorý je pre vás priaznivý. Prehľadom 100 IPO máte teda menšiu pravdepodobnosť, že nájdete niečo zaujímavé, ako keď si prejdete priemernú skupinu 100 akcií. Je takmer nemožné si matematicky predstaviť, že z tisícov vecí na predaj v daný deň je najatraktívnejšia cena, ktorú ponúka informovaný predajca (zasvätení členovia spoločnosti) menej znalému kupcovi (investorom).“

Vďaka štyrom charakteristikám trhu s IPO sa trh stáva trhom, na ktorom je oveľa výnosnejšie byť predajcom ako kupujúcim. Po prvé, na trhu IPO je veľa kupujúcich a iba hŕstka predajcov. Po druhé, predávajúci, ktorí sú zasvätenými osobami, vždy vedia viac o spoločnosti, ktorej akcie sa majú predať, ako kupujúci. Po tretie, predajcovia majú mimoriadne cennú možnosť rozhodnúť sa o načasovaní predaja. Prirodzene sa rozhodli predať, až keď dostanú vysoké ceny. Nakoniec je ponúkané množstvo akcií flexibilné a môžu ich „spravovať“ obchodní bankári, aby sa dosiahla optimálna cena z pohľadu predajcov.

To, čo je však „optimálne“ z hľadiska predávajúcich, nie je „optimum“ z pohľadu kupujúcich. Tu je dôležité poznamenať, že spoločnosti chcú získať kapitál za čo najnižšie náklady, čo z ich pohľadu znamená emisiu akcií za vysoké ceny.







Benjamin Graham napísal v kapitole 6 Inteligentného investora, že jediné odporúčanie je, aby si všetci investori dávali pozor na nové emisie, pred zakúpením venovali čas podrobenému dôkladnému prieskumu Nové emisie IPO majú za sebou špeciálne predajné správanie a väčšina nových emisií sa predáva za „priaznivých trhových podmienok“ čo znamená priaznivé pre predávajúceho a následne menej priaznivé pre kupujúceho.

„Akékoľvek racionálne porovnanie dlhodobých výnosov na trhu IPO a sekundárnom trhu by ukázalo, že investorom sa na druhom trhu darí oveľa lepšie ako na prvom ... IPO sú jedným z najistejších spôsobov straty peňazí v dlhodobom horizonte,“ napísal profesor Sanjay Bakshi v roku 2000.



Rast na trhu a vzrušenie sa nemusia nevyhnutne rovnať dobrej investičnej príležitosti. Nie, že by bolo každé IPO zlé, ale základná miera investovania do IPO nie je vo váš prospech, preto musíte každú investičnú príležitosť hodnotiť podľa vlastných výhod. Dá sa bezpečne uzavrieť, že IPO, ktoré sa javia ako dobrý investičný nástroj, v skutočnosti nie sú. IPO je v skutočnosti produkt, ktorý je v rozpore so záujmom investorov, pretože sa väčšinou ponúka investorom, keď sú ochotní zaplatiť v období konjunktúry vyššie a nehorázne ocenenie.