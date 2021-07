Dobrá investícia: Má Moderna skutočne hodnotu 100 miliárd dolárov?

Zdroj: Bloomberg

Foto: TASR/AP

dnes 0:31 -

Iba pred 18 mesiacmi bola spoločnosť Moderna biotechnologickou spoločnosťou v ranom štádiu, ktorá pracovala na novom spôsobe výroby vakcín. Jej trhová hodnota sa odhadovala na 6,5 miliárd dolárov. Dnes, po tom, čo firma vyvinula a dala na trh jednu z najefektívnejších očkovacích látok proti Covid-19, sa trhová hodnota spoločnosti Moderna blíži k 100 miliardám dolárov.



Časť z 1 000 % rastu akcií je nepochybne oprávnená. Analytici z Wall Street očakávajú, že mRNA vakcína spoločnosti Moderna dosiahne tento rok historické príjmy vo výške 17,6 miliárd dolárov. Ocenenie spoločnosti je však aktuálne v rovnakej lige, ako sú výrobcovia liekov, ktorí na rozdiel od spoločnosti Moderna s jednou vakcínou, majú na trhu viac liekov. Udržanie akcií na tejto úrovni si vyžaduje určité konkrétne predpoklady o budúcnosti vývoja pandémie a značnú toleranciu voči koncentrácii rizika.





Nárast ceny akcií dostal Modernu z pohľadu ocenenia medzi podstatne vyspelejšie a oveľa menej rizikové biofarmaceutické firmy.



Ako píše Bloomberg, najpodstatnejšou otázkou pre investorov spoločnosti Moderna by malo byť, ako dlho vydrží predaj jej vakcín. Trh s prvou a druhou dávkou sa každým dňom zmenšuje a začína sa sústreďovať do rozvojových krajín, kde sú ceny nižšie. Výsledkom je, že vyhliadky spoločnosti sa do značnej miery spoliehajú na posilňovacie dávky zamerané na poskytnutie dodatočnej ochrany, ak by sa imunita strácala, ako mnohí očakávajú. Zatiaľ čo vakcíny mRNA budú pravdepodobne preferované kvôli účinnosti a bezpečnosti, nie je jasné, koľko ľudí získa Modernu, keďže Pfizer a BioNTech tiež vyrábajú vysoko účinné vakcíny mRNA. To pomáha vysvetliť, prečo sa odhady Wall Street o predaji Moderny do roku 2021 hýbu od 13 miliárd dolárov (čo by predstavovalo pokles z tohtoročnej konsenzuálnej predpovede), po 22,2 miliardy dolárov.

Ako dôvod tohto rozpätia sa uvádza napríklad to, že krajiny, ktoré používajú očkovaciu látku od AstraZeneca, alebo iné, ktoré poskytujú menšiu ochranu, môžu prejsť na Modernu. Potenciálne nebezpečná kombinácia klesajúcej imunity a väčšieho šírenia koronavírusu v rôznych variantoch by mohla viesť k ešte väčšiemu nasadeniu vakcíny. Zvyšujúci sa dopyt sa bude sústreďovať v bohatších krajinách, čo umožní spoločnosti Moderna účtovať si viac a kompenzovať klesajúci objem. A boli by potrebné ďalšie modifikácie, keby sa vyžadovali očkovania špecifické pre jednotlivé varianty, pretože adaptabilná technológia spoločnosti Moderna a zavedená výroba by jej mali poskytnúť výhodu pri zavádzaní vakcín druhej generácie. Nedávno zverejnená štúdia naznačuje, že vakcíny mRNA vytvárajú širšiu imunitnú reakciu, ktorá môže vydržať roky. Dlhší interval umožní potenciálnym konkurentom, ako sú Novavax, Sanofi a GlaxoSmithKline, náskok dotiahnuť. Vzhľadom na to je scenár s nižšími príjmami celkom možný.







Aj keď predaj vakcíny od spoločnosti Moderna nedosiahne vrchol až do budúceho roka, pokles bude nevyhnutný a kvôli nedostatku zdrojov príjmu aj celkom prudký. Očakávania týkajúce sa distribúcie jej liekov sú po úspechu jej vakcíny oprávnene vysoké. Ale na vzdialené a zatiaľ ešte nedodávané výrobky nemôžete firmu oceniť na viac než 95 miliárd dolárov, upozorňuje Bloomberg. Najpokročilejším projektom mimo koronavírusu je v prípade Moderny vakcína proti cytomegalovírusu (na ochranu pred vírusom, ktorý je pre väčšinu ľudí neškodný, ale môže spôsobiť vrodené chyby, ak sa dostane z matky na jej nenarodené dieťa). Tento rok začne záverečná fáza procesu.



Nedávna história farmaceutických výrobkov ukazuje, čo sa môže stať s nadmerným ocenením, keď zdroje vyschnú. Poučným príkladom je Gilead Sciences, spoločnosť, ktorá uviedla na trh priekopnícky liek proti hepatitíde C koncom roku 2013. Jej tržby sa v roku 2015 zvýšili na ohromujúcich 19,1 miliárd dolárov, potom sa však prudko znížili, keď prišla konkurencia. Hodnota Gileadu klesla z maxima 180 na 100 miliárd dolárov. Porovnanie samozrejme nie je dokonalé, Gilead mala spoľahlivo rastúcu franšízu liekov na HIV v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.







V prípade Moderny zostáva kľúčovou neznámou otázka, ako dobre bude technológia mRNA fungovať pri prevencii iných chorôb. Spoločnosť dúfa, že použije mRNA na liečbu rakoviny a zriedkavých chorôb, ale adaptabilita technológie môže byť najpriaznivejšia pri epidémii alebo proti vírusom, ako je chrípka, ktoré sa často menia, a to vo všeobecnosti nie je hodnotným výklenkom.

Do kedy si Moderna zachová výhodu prvenstva v oblasti mRNA a jedinečných odborných znalostí je teda otázne, pole bude čoraz viac preplnené, pretože ostatní výrobcovia liekov do tejto technológie intenzívne investujú. Nielen to dáva poklesu jej trhovej kapitalizácie veľký priestor.