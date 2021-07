Slovensko ma zastúpenie medzi TOP 40 najlepšími fintech firmami sveta

Zdroj: Vacuumlabs

V rámci London Fintech Week bol včera, vo večerných hodinách, predstavený verejnosti rebríček Fintech Power 50 pre rok 2021. Jeho súčasťou je 40 fintech firiem z celého sveta a tiež 10 najlepších svetových influencerov v tejto oblasti. Do tohtoročného zoznamu bolo nominovaných takmer 1000 spoločností; medzi nimi aj slovenská firma Vacuumlabs, ktorá ako jediná zo strednej Európy sa dostala medzi 40 najvplyvnejšími fintechmi.

Exkluzívny výročný program, Fintech Power 50 podporuje inovácie a tvorivosť v oblasti finančných služieb. Byť súčasťou tohto prestížneho svetového zoznamu pre firmy a jednotlivcov znamená okrem iného aj prístup k sieti fintechových spoločností a ich lídrov.

Spoluzakladateľ a COO Fintech Power 50, Mark Walker, odhalil zoznam pred publikom naživo počas Fintech Week v Londýne - išlo o prvý fyzický fintech event vo Veľkej Británii od začiatku svetovej pandémie. “Počas tohto roka bolo do svetového zoznamu nominovaných viac firiem ako kedysi, pričom za nominovaných padlo dokopy viac ako 15 000 hlasov. Bol to fantastický rok pre Fintech Power 50. Som hrdý, že náš tohtoročný rebríček reprezentuje širokú geografickú škálu, rovnako ma teší fakt, že nominovaných bolo aj viac firiem z Ázie a Severnej Ameriky,” povedal Mark Walker.

Ďalšie kľúčové štatistiky, ktoré vyplynuli z rebríčka Fintech Power 50 v roku 2021:

● 8 zo 40 firiem je riadených ženami,

● 3 z 10 influencerov pochádzajú z Ázie/Pacifiku,

● 3 z 10 influencerov pochádzajú zo Severnej Ameriky,

● 4 z 10 influencerov pochádzajú z Európy.

Ako jediná spoločnosť zo strednej Európy sa do rebríčka dostala slovenská firma Vacuumlabs. “Vo Vacuumlabs sme poctení, že sme sa ocitli v spoločnosti významných svetových fintech firiem a že sme sa dostali do výberu 40 spoločností z prihlásenej tisícky. Je to pre nás veľká česť,” hovorí Matej Ftáčnik, CEO Vacuumlabs, firmy, ktorá začínala ako slovenský start-up v roku 2012. Dnes je globálnym poskytovateľom fintech riešení s pobočkami v 6 krajinách, napr. aj v Hong Kongu. V oblasti digitálneho bankovníctva a finančných služieb poskytuje komplexné poradenstvo, vývoj a dizajn webových a mobilných aplikácií. Medzi jej najznámejšie projekty patrí MOX.com - digitálna banka novej generácie v Hong Kongu, krypto-peňaženky Yoroi a Adalite pre kryptomenu Cardano, online kalkulačka 2030Calculator pre na meranie uhlíkovej stopy a Daylight - prvá digitálna banková platforma pre LGBT+ komunitu v USA.

Tohtoročný zoznam bol zverejnený v utorok, 13. júla 2021 na hlavnom pódiu Fintech Week v Londýne.



