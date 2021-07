Verejné financie sa budú musieť konsolidovať, ale nie zvyšovaním daní

dnes 15:16 -

Deficit štátneho rozpočtu vrátane štrukturálneho deficitu dosiahol v časoch pandémie nového koronavírusu obrovské rozmery a nevyhnutnosťou budú masívne kroky smerom ku konsolidácii verejných financií. Napriek tomu bude SaS vetovať akékoľvek zvyšovanie daní vrátane návrhov na zvyšovanie DPH. V diskusii v TASR.TV to povedal predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

„Máme veľmi jasne stanovené, čo sú naše červené línie. Sú to povinné kvóty na migrantov a vyššie dane,“ odpovedal Sulík na otázku, aké limity má ambícia SaS pôsobiť vo vláde Eduarda Hegera (OĽANO) až do konca riadneho volebného obdobia.

Podľa Sulíka je chybou považovať zvyšovanie daní automaticky za konsolidáciu verejných financií. Naopak, niekedy sa podľa neho dá dosiahnuť vyšší výnos aj pri znížení sadzby dane. „Nebudeme súhlasiť napríklad ani s vyššou DPH. Rozpočet treba konsolidovať, takže vláda bude šetriť,“ vyhlásil Sulík.

SaS by za vhodné opatrenie na podporu ekonomiky považovala úplné uvoľnenie odpisov a po konsolidácii verejných financií by sa chcela vrátiť aj k myšlienke 19-percentnej rovnej dane.

„Opakovane sme navrhli univerzálny odškodňovací zákon. Trikrát sme ho navrhli a trikrát na vláde neprešiel. Po vzniku vlády Eduarda Hegera sa nový minister financií Igor Matovič vyjadril, že si to berie na starosť,“ pripomenul Sulík.

Prvých 100 dní Hegerovej vlády podľa neho ukazuje šancu na funkčné vládnutie. „Spôsob vedenia rokovaní a riešenia názorových rozdielov je omnoho pokojnejší, kultivovanejší a čo je veľmi dôležité, omnoho častejšie sa dopracujeme k spoločnému riešeniu,“ povedal.

Napriek tomu nie je proti tomu, aby sa ľudia k otázke skrátenia volebného obdobia vyjadrovali v referende. „Vždy sme hovorili, že výsledky platného referenda budeme považovať za záväzné. Teraz Ústavný súd (ÚS) SR rozhodol tak, ako rozhodol. Môj názor na to je iný, ale ja nie som ústavný expert,“ reaguje Sulík.

„Zároveň ÚS SR odkázal národnej rade, že ak chceme robiť referendum, máme zmeniť ústavu,“ konštatoval Sulík s tým, že ani takýto krok SaS principiálne neodmieta. „Ale predsa nemôžeme ústavu, čo je základný zákon, meniť z večera do rána. Zriaďme pracovnú skupinu, nech pripraví návrh, ten nech ide do pripomienkového konania, na legislatívnu radu. Štandardným spôsobom, ako sa to má robiť. Ak bude návrh dobrý, radi ho podporíme,“ vyhlásil Sulík s tým, že celý proces by sa mohol stihnúť do konca roka.

Na otázku, či by SaS bola prípadne ochotná prijať do svojho poslaneckého klubu niektorých aktuálnych predstaviteľov strany Za ľudí, ak by rozhovory o budúcnosti tejto strany stroskotali, Sulík odpovedal, že je príliš hypotetická. „Jediné, čo na to môžem povedať, je, že s Máriou Kolíkovou si dobre rozumiem takisto ako s mnohými inými členmi vlády. Uvidíme, vývoj je naozaj veľmi rýchly. Neviem povedať, čo sa tohto týka, ako bude vyzerať napríklad september,“ uzavrel predseda SaS.