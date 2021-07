Historický míľnik Virgin Galactic: Cestovanie do vesmíru musí byť dostupnejšie pre všetkých  

Zdroj: ČTK;CNN;the conversation

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:18 -

Hoci 70-ročný Branson nie je prvým turistom, ktorý vstúpil do vesmíru, je prvý, ktorý podnikol túto cestu s komerčnou spoločnosťou zaoberajúcou sa vesmírnymi letmi, čo predstavuje obrovský skok v odvetví kozmického cestovného ruchu, ktorý presadzujú najslávnejší svetoví miliardári.



Na rozdiel od svojich súperov, firma Virgin Galactic vypustila svoju kozmickú loď z nosného plavidla a nie zo zeme. Branson a traja špecialisti misie cestovali spolu s dvoma pilotmi v plavidle SpaceShipTwo „VSS Unity“, Do výšky asi 13 kilometrov ich vynieslo nosné lietadlo VMS EVE (nazvané po Bransonovej zosnulej matke), ktoré odštartovalo 11. júla popoludní po krátkom meškaní kvôli počasiu.



Jednotka VSS potom zapálila svoje vlastné motory na 60 až 90 sekúnd a rýchlosťou 4 tísíc km/h vyniesla posádku do výšky okolo 88 km nad Zemou. Pasažieri zažili na niekoľko minút beztiažový stav a mohli pozorovať zakrivenie povrchu planéty predtým, ako sa dostali späť do zemskej atmosféry a pristáli na americkej vesmírnej základni v Novom Mexiku. Celá misia trvala približne hodinu.







SpaceShipTwo nedosiahla výšku 100 kilometrov na Zemou, hranicu, ktorá je často považovaná za okraj vesmíru. „Len štyri percentá sveta uznávajú nižšiu hranicu 80 kilometrov, alebo 50 míľ, ako začiatok vesmíru," konštatovala Bezosova Blue Origin na svojom twitterovom účte. A dodala, že jej raketa New Shepard lieta nad sto kilometrov, čo je "jedna z mnohých výhod lietania s Blue Origin". Asi takto sa vyjadrila na margo posunu Bransonovho vesmírneho letu na 11. júla, čo predstavuje deväť dní pred plánovanou cestou jeho rivala miliardára Jeffa Bezosa do vesmíru. Bezos má letieť do vesmíru 20. júla, 52 rokov od prvého pristátia na Mesiaci, na palube svojej rakety Blue Origin’s New Shepard. Bezosa bude sprevádzať jeho brat Mark Bezos, americká pilotka Wally Funk, ktorá bola súčasťou programu vysielania žien do vesmíru v 60-tych rokoch, a štvrtý cestujúci, ktorý zvíťazil v aukcii s ponukou 28 miliónov USD.







V poradí šlo o dvadsiaty druhý testovací let VSS Unity. Dosiahnutému úspechu Virgin Galactic predchádzali rôzne problémy. Spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2004 s cieľom poskytnúť platiacim zákazníkom cestu do suborbitálneho priestoru, zaznamenala v priebehu rokov mnoho sklamaní, pričom predpokladané dátumy letov sa ukázali ako príliš optimistické. Za následok mali aj smrteľnú nehodu v roku 2014. Nedeľňajší let bol prvým, kedy do VSS Unity nasadla plná, šesťčlenná posádka.



Spoločnosť v posledných rokoch urobila výrazný pokrok a svoj prvý suborbitálny let uskutočnila v decembri 2018. Spoločnosť Virgin Galactic sa stala prvou komerčnou spoločnosťou zaoberajúcou sa vesmírnymi letmi, ktorá bola uvedená na trh cenných papierov v októbri 2019. Zatiaľ čo akcie trpeli vysokou volatilitou, dokázali si pripísať zhruba 50 % od získania súhlasu pre ďalšie lety s posádkou od amerického federálneho úradu pre letectvo minulý mesiac.



Virgin Galactic plánuje spustiť komerčné lety v rámci vesmírnej turistiky začiatkom budúceho roka. To je vítaná správa pre 600 ašpirujúcich vesmírnych turistov, ktorí čakali roky od rezervácie za uvádzanú cenu 250 000 dolárov koncom deväťdesiatych rokov. Spoločnosť má v pláne vyrobiť desiatky kozmických lodí v očakávaní zvýšeného dopytu zo strany cestujúcich.



V prvom kole pretekov v kozmickom cestovnom ruchu Branson zatiaľ zatienil svojich kolegov miliardárov, zakladateľa Amazonu Jeffa Bezosa a Elona Muska, ktorého meno sa spája so SpaceX a Teslou. Branson dosiahol významný marketingový náskok. „Sme tu, aby sme sprístupnili vesmír všetkým. Chceme z budúcej generácie rojkov urobiť astronautov dneška i zajtrajška. Všetci sme zažili ten neobyčajný okamih a budeme radi, keď to zažijú aj mnohí z vás," cituje Bransona stanica CNN. Ak ste niekedy mali sen, teraz je ten pravý čas ho uskutočniť, uviedol Branson, podľa ktorého prichádza nová éra kozmického cestovania. „Vitajte na začiatku novej kozmickej éry,“ napísal vo svojom twitterovom príspevku.





Konkurenti Bezos aj Musk však majú rovnako ambiciózne plány v oblasti vesmírnej turistiky, ktoré v prípade Muska siahajú až po Mesiac a dokonca aj Mars. Okrem počiatočných letov so svojimi miliardárskymi zakladateľmi na palube budú spoločnosti Virgin Galactic a Blue Origin súťažiť o to, aby vzali platiacich zákazníkov na suborbitálne lety. Obom spoločnostiam budú plynúť príjmy aj z vynášania vedeckých experimentov a výskumníkov do vesmíru. Bude to oveľa lacnejšie ako zložitejšia úloha posielať experimenty a ľudí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Ešte tento rok plánuje Musk cez SpaceX vyslať štyroch cestujúcich na trojdňovú obežnú dráhu okolo Zeme a krúžiť s nimi v kapsule Crew Dragon.



Vďaka rozbehu vesmírnej turistiky, a všeobecnejšie vesmírnemu podnikania, už Bezos, Branson a Musk nemôžu byť odmietnutí ako bohatí chlapci, ktorí sa takto hrajú. Vniesli do vesmírneho sektoru obnoveného priekopníckeho ducha a podnikateľskú horlivosť spolu s nasadením. Pritom dosiahli značný pokrok v posúvaní hraníc vesmírnej turistiky. Využívajú inovatívne princípy implementácie obehového hospodárstva. Napríklad opakovane použiteľné rakety spoločnosti SpaceX drasticky znížili náklady.



Tieto lety boli inšpiráciou pre ostatných. Do vesmírneho sektoru teraz prúdi súkromný kapitál, ktorého veľkosť sa podľa prognóz do roku 2040 zvýši takmer trojnásobne a stane sa z neho odvetvie v hodnote biliónov dolárov.







Aj keď prvé kolo nových vesmírnych pretekov môže mať víťaza, je ešte pred nami množstvo kôl. Vzhľadom na vysoko rizikovú povahu vesmírneho cestovania a vesmíru všeobecne, budeme svedkami úspechov aj neúspechov. Aj keď môžu byť stávky vysoké, potenciálne odmeny určite stoja za to. Úspešná cesta Bransonovej spoločnosti predstavuje dôležitý okamih komercializácie vesmíru. „O tomto okamihu som sníval od detstva, ale úprimne, nič vás nemôže pripraviť na pohľad na Zem z vesmíru," povedal na tlačovej konferencii po pristátí. „Sme predvojom novej vesmírnej éry," dodal Branson.