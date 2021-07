Agrion upozorňuje na katastrofálnu situáciu v obnove agrotechniky

dnes 17:16 -

Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR bude aj v najbližších troch rokoch Peter Matejovič. Rozhodlo sa o tom na zasadnutí valného zhromaždenia a následného predstavenstva združenia, ktoré sa uskutočnilo v utorok v Nitre.

Členovia združenia vyzvali Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby čo najskôr vyhodnotilo investičné výzvy vyhlásené z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v minulom období. Dodávatelia strojov upozorňujú, že nie je možné, aby boli výzvy vyhodnocované roky, ako tomu bolo v predchádzajúcom období. „Práve predlžovanie vyhodnocovania prináša možnosť špekulácií, ktoré vstupujú do projektových podpôr a ktoré vo svojom doterajšom vyšetrovaní potvrdzujú v kauze Dobytkár aj orgány činné v trestnom konaní. Máme záujem, aby boli výzvy vyhodnocované čo najskôr od ich vyhlásenia, aby prebehla transparentná kontrola a k samotnej realizácii projektov dochádzalo čo najskôr po vyhlásení výzvy,“ povedal novozvolený prezident Agrionu.

Podľa Matejoviča niekoľkoročné vyhodnocovanie projektov nemá opodstatnenie v štandardnom podnikateľskom prostredí. „Dodávateľom techniky a samotným poľnohospodárom by pomohlo, ak by podpory boli naviazané na jednotku výkonu, meter záberu, alebo pri hospodárskych zvieratách na jedno ustajňovacie miesto. Pozitívnou zmenou by bol aj prechod na finančné nástroje. Myslíme tým najmä bonifikáciu úrokov z úverov alebo samotnej istiny,“ skonštatoval Matejovič.

Členovia združenia na svojom zasadnutí poukázali na katastrofálnu situáciu v obnove poľnohospodárskej techniky na Slovensku. „V období žatvy je dôležité pripomenúť, že na Slovensku sa každoročne do evidencie nových kombajnov prihlási len štvrtina z počtu strojov, ktoré sú prihlásené v Českej republike,“ tvrdí Matejovič. Česká republika za posledných desať rokov obnovuje obilné kombajny vzhľadom na výmeru ornej pôdy dvojnásobne rýchlejšie ako slovenskí poľnohospodári. „Na Slovensko tak v období žatvy prichádzajú desiatky českých službových kombajnov. Ak by došlo k uzatvoreniu hraníc, Slovensko nie je schopné so svojimi kapacitami zvládnuť žatvu,“ upozornil Matejovič.

Za rovnako dramatickú považuje prezident Agrionu aj situáciu v obnove traktorovej techniky, kde Slovensko vychádza v porovnaní so štátmi západnej Európy katastrofálne. „Nedoťahujeme sa ani na našich susedov v rámci Vyšehradskej štvorky,“ zhodnotil. V roku 2020 pribudol na Slovensku jeden nový traktor na 2790 hektárov poľnohospodárskej pôdy, v Rakúsku to bolo na 620 hektárov. V štátoch Vyšehradskej štvorky je najlepšia situácia v Českej republike s 1440 hektármi, približne rovnaká situácia je aj v Poľsku. V Maďarsku pripadá jeden nový traktor na 2040 hektárov.

Obnova techniky nie je dobrá naprieč všetkými kategóriami poľnohospodárskych strojov. Na jeseň poľnohospodári s ťažkosťami dokázali zasiať oziminy, pretože vývoj počasia u nás bol veľmi nepriaznivý, zhodli sa členovia Agrionu. Stroje v poľnohospodárskych podnikoch sú často dimenzované na ideálne podmienky a ak sa spojí viacero negatívnych faktorov, spĺňať agrotechnické termíny je pre mnohých poľnohospodárov náročné.