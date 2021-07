Česmad zatiaľ neeviduje neštandardné zdržania kamiónov na hraniciach

dnes 16:01 -

Na najdôležitejších hraniciach pre slovenské kamióny zatiaľ nie sú evidované neštandardné zdržania, nie sú ani na slovenských hraničných priechodoch. Výrazné zdržania na hraniciach však môžu nastať pri kontrolách vzhľadom na zmeny pravidiel pri vstupe do Slovinska a Rumunska. Pre TASR to uviedol hovorca Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia Roman Kment.

Česmad poukázal na to, že bola upravená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, kde z karanténnych a registračných povinností majú členovia posádky nákladnej dopravy a autobusovej dopravy výnimku ako doposiaľ. "Dôležitosť cestnej nákladnej dopravy sa ukázala práve v čase pandémie ochorenia COVID-19, aj to, aké problémy so zásobovaním môžu vzniknúť v dnešnej prepojenej európskej ekonomike, ak sa brzdí plynulý prejazd kamiónov cez hranice," zdôraznil Kment.

Zároveň priblížil, že v letnom období cestná nákladná doprava funguje v inom režime. Vzhľadom na vyššie teploty a obdobie prázdnin sú zavedené zákazy jázd aj počas sobôt, čím je čiastočne premávka nákladných vozidiel obmedzená. Neštandardné zdržania na hraniciach zatiaľ združenie neeviduje. "Podľa dostupných aplikácií, ktoré sledujú zdržanie kamiónov na hraniciach, najviac času dnešný deň stálo čakanie profesionálnych vodičov na poľsko-bieloruských hraniciach, na rumunsko-bulharských hraniciach či hraniciach so Švajčiarskom," doplnil Kment.

Podotkol, že k výrazným zdržaniam na hraniciach môže dôjsť pri vstupe do Slovinska a Rumunska, ktoré začali deliť aj profesionálnych vodičov na očkovaných a nezaočkovaných a požadovať pri nesplnení stanovených podmienok karanténu. "Pokiaľ takéto opatrenia budú prijímať ďalšie krajiny Európskej únie, s veľkou pravdepodobnosťou to povedie ku kolapsu cestnej dopravy," upozornil Kment.