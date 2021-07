KDH navrhuje zriadiť štatút bytového ombudsmana

dnes 14:46 -

Mimoparlamentné KDH kritizuje, že sa majitelia bytov nevedia dovolať svojich práv a spravodlivosti a pri sporoch s bytovými správcami ťahajú za kratší koniec. Vyriešiť by to mohlo zriadenie štatútu bytového ombudsmana a tiež aj upravenie zákona o vlastníctve bytov, čo by umožnilo ukladať sankcie voči správcom, zjednodušilo by systém kontroly až štyroch ministerstiev a nariadilo by audit každé tri roky.

"Majitelia majú vo vzťahu k správcovi domu neraz zviazané ruky a nedokážu presadiť vlastné práva pri porušení jeho povinností," podotkol člen predsedníctva KDH Peter Berinšter s tým, že je to aj preto, že súčasný zákon neumožňuje správcom udeliť žiadne sankcie, čím sa výrazne znižuje vymožiteľnosť dodržiavania ich úloh. Situáciu podľa neho komplikuje aj nezmyselný systém štyroch ministerstiev, ktorý robí proces dovolania sa spravodlivosti prakticky neúčinným.

V praxi totiž Ministerstvo financií (MF) SR zastrešuje zákon o vlastníctve bytov a Ministerstvo vnútra (MV) SR kontroluje živnosť a podnikanie správcov. "Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR zasa bez spomenutej možnosti sankcií určuje podmienky činnosti a rezort hospodárstva kontroluje poskytovanie služieb správcov," dodala strana.

Takýto komplikovaný systém kontroly podľa Berinštera výrazne zhoršuje situáciu a majitelia bytov sú bezmocní. "Túto chaotickú štruktúru navrhujeme zjednodušiť, a to zriadením inštitútu bytového ombudsmana. Ten bude dohliadať na dodržiavanie práv a povinností správcov bytov," vysvetlil. Zriaďovateľom úradu bytového ombudsmana by mohol byť podľa návrhu strany Najvyšší kontrolný úrad SR. Berinšter zdôraznil, že správca by mal vykonávať audit každé tri roky, prípadne do troch mesiacov na vyžiadanie 10 % majiteľov bytov. "Keď totiž bytový správca hospodári s verejnými financiami, majitelia bytov musia vedieť, na čo sú používané," uzavrel.