Ceny stavebných materiálov rekordne rastú, výstavba a rekonštrukcia domu sa môže predražiť o štvrtinu

Zdroj: Fingo

Foto: getty images

dnes 16:03 -

„V prípade stavebných materiálov vstupujú do ich výroby ceny komodít, ako hliník, železo, plast alebo ropa, ktoré v tomto roku už výrazne prekonali úroveň z vlaňajška. V prípade výrobkov z kovu ide o nedostatok plechov a ocele z Ázie a obmedzenia alebo ukončenie výroby niektorých hút v Európe, takisto aj drahšie emisné povolenky,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.

Zdražovanie stavebných materiálov a prác potvrdzujú aj údaje Štatistického úradu SR. Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v máji 2021 oproti aprílu vzrástli o 1,2 %. V porovnaní s májom 2020 vzrástli o 6 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne vzrástli o 2,7 %. V priemyselnej výrobe vzrástli ceny chemikálií o 3,5 %, drevených výrobkov o 3,4 %, kovov o 2,8 % či koksu a ropných produktov o 1,9 %. Ceny stavebných prác v máji 2021 oproti aprílu. vzrástli o 0,2 %.

„Pandémia koronavírusu celosvetovo na niekoľko mesiacov doslova prerušila výrobu a po opätovnom spustení pociťujeme nedostatok materiálov. Chýba drevo, plasty, kovy aj izolačné materiály. V skladoch sa rýchlo míňajú, nestíhajú sa dopĺňať. Stavebné materiály zdražovali už koncom minulého roka. Najviac sa to už začiatkom tohto roka odrazilo na cenách polystyrénu či betonárskej ocele. Jedným z ďalších dôvodov je aj masívna podpora investícii zo strany Európskej únie, ktorá takýmto spôsobom chce naštartovať ekonomický rast v európskych krajinách. Je to reakcia na dôsledky pandémie koronavírusu. Rastúce ceny materiálov sa, samozrejme, podpíšu aj pod vyššie náklady v prípade novostavieb, nakoľko developeri už ohlasujú rastúce náklady na výstavbu. V prípade rodinných domov podľa našich prepočtov sa môže výstavba predražiť o približne 20 až 25 %,“ doplnila Buchláková.

Napríklad cena polystyrénu od začiatku vypuknutia krízy vzrástla o viac ako 40 %. Problémom sú najmä obmedzené možnosti prepravy a slabé skladové zásoby. Vyššie ceny plastov sa odzrkadľujú aj na vyšších cenách plastových okien či potrubí.





Situácia na trhu so stavebným materiálom ovplyvní aj ceny novostavieb. Stavia sa málo vzhľadom na dopyt, a to v čase lacných hypoték a nedostatku pracovníkov. To môže a zrejme aj bude ďalej zvyšovať ceny nehnuteľností. Situáciu komplikuje aj to, že veľké množstvo materiálu inokedy určeného pre stavebníctvo ide do automobilového priemyslu a predzásobovanie obchodných firiem a spracovateľov. V prípade výrobkov z platov ide o silný koniec minulého roka (výrazný nárast zákaziek v únii) a následne nízke zásoby u výrobcov. Extrémna zima v Texase zastavila okrem iného produkciu rafinérií a chemičiek, Texas je kľúčovým producentom PVC a ďalších zložiek plastov pre celý svet.



„Zároveň vidíme dôvodov aj vo zvýšení cien ropy. Vo svete narástla výroba zdravotníckych pomôcok, čo bolo v ostatných mesiacoch prioritou výroby. V rámci celej výroby (všetky výrobky) vidíme vo výrobe aj menej pracovníkov, čo sa odráža aj na vyšších nákladoch. Očakávame ďalšie navyšovanie. Ďalším z negatívnych aspektov bolo aj zredukovanie výroby vo výrobných závodoch, čím sa zvýšili výrobné náklady,“ skomentovala Buchláková.