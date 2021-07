Pre rozmach online nakupovania bude dopyt po skladoch rásť rýchlo

dnes 13:01 -

Do roku 2025 by mal online obchod v Európe predstavovať 298 miliárd dolárov zo všetkých predajov, celosvetovo až 1,5 bilióna dolárov. S rozmachom online nakupovania bude úmerne stúpať aj dopyt po logistických nehnuteľnostiach. Realitno-poradenská spoločnosť CBRE odhadla, že každá miliarda dolárov získaná z elektronického predaja bude vyžadovať jeden milión štvorcových metrov (m2) logistických priestorov.

"Ukázalo sa, že za posledných päť rokov sa online obchod v rámci celej Európy zvýšil až o 150 %. V roku 2015 totiž predstavoval sedempercentný podiel, minulý rok sa vyšplhal do výšky 13 %," porovnala spoločnosť. Firma odhaduje, že počas najbližších piatich rokov sa tržby z online predaja globálne zvýšia o 1,5 bilióna dolárov, čo znamená, že podľa ich odhadov bude dovtedy treba 1,5 miliárd m2 nových logistických priestorov celosvetovo a v rámci Európy 298 miliónov m2.

"Nárast e-commerce bol badateľný už v predošlých rokoch. Vzhľadom na to, že veľa spotrebiteľov zmenilo svoje nákupné návyky aj počas pandémie, v tejto oblasti sme zaznamenali ešte väčší nárast," podotkol Jack Cox z poradenskej spoločnosti.

Firma špecifikovala, že celosvetovo má najvyšší pomer online predaja Južná Kórea, a to na úrovni 36 %. Za ňou nasleduje Čína (27 %) a Veľká Británia (24 %). Čo sa týka trhov v Európe, vysoký podiel online obchodu možno očakávať hlavne v Holandsku (26 %) a v Česku (20 %).

"Penetrácia online obchodu postupne narastá aj u nás na Slovensku. Okrem lokálnych online retailerov, ktorí sú už na našom trhu dlhodobo etablovaní, zaznamenávame v poslednom období aj zvýšený záujem nových hráčov, a to najmä z Nemecka či Poľska," uviedol zástupca spoločnosti na Slovensku Michal Cerulík.

Tasos Vezyridis zo spoločnosti CBRE však poukázal na to, že európsky trh z pohľadu prenikania online obchodovania je relatívne polarizovaný. "Je tu hneď niekoľko trhov - vrátane Veľkej Británie, Nemecka, Švédska a Holandska - ktoré majú už teraz zavedené mnohé faktory uľahčujúce cestu k vysokej úrovni e-commerce. Počas pandémie sa to pritom ešte viac urýchlilo," ilustroval Vezyridis s tým, že verí, že počas najbližších piatich rokov dôjde k rýchlejšiemu rastu v tejto oblasti aj na menej etablovaných trhoch, ako sú napríklad Portugalsko, Taliansko alebo Španielsko. "Tie by tak mohli dobehnúť už dominantné krajiny, čo povedie aj k narastajúcemu dopytu po logistickom sektore aj na ďalších európskych trhoch," uzavrel.