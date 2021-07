Pošta ponúka klientom ďalšie služby, ktoré je možné zriadiť aj online

dnes 10:46 -

Slovenská pošta ponúka klientom novú zákaznícku zónu Moja ePošta. Prostredníctvom nej môžu elektronicky požiadať o zriadenie vybraných služieb k doručovaniu zásielok, zaplatiť za ne platobnou kartou alebo internetbankingom vybraných bánk. Klienti si tak môžu napríklad presmerovať svoje prichádzajúce zásielky, predĺžiť úložnú lehotu či namiesto žltého lístka do schránky dostať SMS alebo e-mail. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková s tým, že nová zákaznícka zóna je dostupná na webovej stránke pošty.

Dorčáková priblížila, že na využívanie online služieb v rámci zákazníckej zóny Moja ePošta je potrebné vytvorenie Pošta účtu – Pošta ID, do ktorého sa bude klient prihlasovať prostredníctvom e-mailu a hesla. "Ak má klient zriadené konto do ePodacieho hárku, Pošta účet má zriadený automaticky, keďže prihlasovacie údaje do Pošta účtu sú rovnaké, akými sa zákazník prihlasuje do ePodacieho hárku," ozrejmila. Po prihlásení do Pošta účtu sú klientovi dostupné elektronické žiadosti o zriadenie vybraných služieb k doručovaniu zásielok a aplikácia ePodací hárok na elektronický podaj zásielok.

V Pošta účte si klient môže vytvoriť elektronické žiadosti o služby, ako sú splnomocnenie na preberanie zásielok, časové doposielanie, elektronické oznamovanie zásielok (náhrada žltých lístkov), predĺženie odbernej lehoty zásielok či vylúčenie náhradného prijímania zásielok. Môže si tiež zriadiť poštový priečinok pre dodávanie zásielok (P.O.BOX, PostBOX). "Pre samotné zriadenie týchto služieb je však potrebné jedno overenie identity klienta, ktoré uskutoční na ktorejkoľvek pobočke pošty, pričom jednou návštevou pošty si klient zabezpečí overenú elektronickú identitu aj pre budúce použitie," zdôraznila hovorkyňa.

Služby k doručovaniu zásielok, ktoré si klient vie zriadiť aj elektronicky v rámci zákazníckej zóny Moja ePošta, môže následne využívať aj počas dovolenkového obdobia. Udelením splnomocnenia si napríklad môže zabezpečiť prevzatie zásielok inými osobami, prostredníctvom služby časové doposielanie presmerovať zásielky na inú adresu kdekoľvek na Slovensku, kde bude tráviť dovolenku, prevziať si zapísané zásielky až po návrate z dovolenky aktiváciou služby predĺženie odbernej lehoty zásielok, prípadne požiadať, aby počas dovolenky boli zásielky dodávané do poštového priečinka.

Ak klient potrebuje sprístupniť svoj Pošta účet inému používateľovi bez toho, aby mu prezradil heslo, môže tak urobiť udelením poverenia na správu svojho Pošta účtu. Ďalšou novinkou v rámci elektronizácie služieb je online úhrada za zriadené služby k doručovaniu zásielok, ktorá bude dostupná pre všetkých klientov, teda aj pre tých bez vytvoreného Pošta účtu.