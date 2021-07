Štát nevie využiť zhabaný olej či naftu, milión litrov leží v skladoch

dnes 10:31 -

Finančná správa uskladňovala bez efektívneho využitia viac ako milión litrov minerálnych olejov. Nafta, mazací či vykurovací olej, ktoré boli zaistené colnými úradmi, sa skladujú najmä u externých skladovateľov formou outsourcingu za priemernú cenu, ktorá je takmer desaťnásobne vyššia ako náklady na uskladnenie vo vlastných priestoroch. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR na Finančnej správe (FS) SR za roky 2017-2019.

„Upozorňuje, že minerálne oleje sú v skladoch aj niekoľko rokov a ich likvidácia je pomalá aj pre chýbajúce termíny a nejednotné pravidlá. NKÚ odporúča využívať prepadnuté motorové palivá na vlastné potreby finančnej správy či ostatných zložiek štátu, napríklad armádu, políciu a hasičov,“ uviedol v piatok NKÚ.

V rokoch 2017-19 FS uskladňovala takmer 1,2 milióna litrov minerálnych olejov, pričom 62 % z tohto objemu tvorila nafta. Až 65 %, čo je 757.000 litrov, skladovali formou outsourcingu u externých partnerov a 35 % vo svojich vlastných skladoch. „Kým priemerné náklady na skladovanie vo vlastných priestoroch predstavujú 45 eur na 1000 litrov za rok, náklady u externých skladovateľov dosahujú až 441 eur za 1000 litrov. Celkovo za uskladnenie olejov a nafty u externých partnerov zaplatilo Finančné riaditeľstvo SR takmer 265.000 eur,“ zdôraznil NKÚ.

Finančná správa vybudovala v roku 2018 moderný centrálny sklad na zaistený minerálny olej v Trstenej na Orave za viac ako 2,5 milióna eur, čím získala kapacitu v objeme 508.000 tisíc litrov. Podľa kontrolórov však Finančné riaditeľstvo nevypracovalo žiadnu analýzu a nezdôvodnilo, prečo sa rozhodlo vybudovať sklad v tejto lokalite. Práve pre nevhodné umiestnenie majú podľa NKÚ ostatné colné úrady vysoké náklady na prepravu týchto tekutých látok na sever Slovenska.

Zásadný problém a dôvod neefektívneho využívania skladovacích kapacít vidí NKÚ v príliš dlhom čase od prepadnutia tovaru po finálnu likvidáciu. Finančná správa za obdobie troch rokov dokázala zlikvidovať len necelých 40.000 litrov olejov, čo nepredstavuje ani štyri percentá z celkového množstva. „Efektívnejším a rýchlejším zlikvidovaním zadržaných zásob nafty či olejov by dokázala finančná správa ušetriť nemalé finančné prostriedky na skladovanie, zároveň by mohla napríklad využívať naftu ako palivo pre motorové vozidlá vo vlastníctve štátu, napr. polície, armády, hasičov či finančnej správy“, konštatoval predseda NKÚ Karol Mitrík.

Colným úradom však podľa NKÚ chýbajú jednotné vnútorné pravidlá a tiež termíny, dokedy musia prepadnutý tovar zlikvidovať. Mitrík dodal, že niekoľkoročným skladovaním dochádza aj k degradácii suroviny, čím je obmedzené aj jej následné využitie, a v konečnom dôsledku je tak znehodnotený štátny majetok.

Výstavba ďalších centrálnych skladov by bola podľa NKÚ nehospodárna. Finančné riaditeľstvo by malo pripraviť analýzu, ktorá by objektívne zhodnotila najhospodárnejší spôsob uskladňovania minerálnych olejov z pohľadu vynaložených financií. Kontrolóri odporúčajú tiež systémové zmeny v organizácii Finančnej správy tak, aby agendu skladovania zastrešoval jeden útvar, nie každý colný úrad samostatne.