Menšia okružná križovatka pri parku by mala zlepšiť dopravu už o rok

Dopravná situácia v okolí mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici sa v budúcom roku zlepší. Pomôže tomu vybudovanie okružnej križovatky, na ktorú mesto získalo v týchto dňoch právoplatné územné rozhodnutie a po sfinalizovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie by sa s výstavbou mohlo začať v jarných mesiacoch budúceho roka. TASR o tom vo štvrtok informovala Dominika Grešková z kancelárie primátora. Predpokladané náklady pred verejným obstarávaním mesto odhaduje na 275.000 eur.

„Hľadali sme najvhodnejší spôsob, ako dopravnú situáciu v tejto lokalite zlepšiť tak, aby sme nezasiahli do národnej kultúrnej pamiatky – mestského parku. Akákoľvek výstavba veľkého kruhového objazdu by mala za následok výrub stromov. Našli sme riešenie v podobe vybudovania mini okružného kruhového objazdu, ktorý svojou rozlohou významne do parku nezasiahne,“ konštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko.

Na križovatke ulíc Janka Kráľa a Tajovského smerom na Strieborné námestie vznikajú často dopravné kolízie a zápchy. Navrhovaná prestavba križovatky môže dopravnú situáciu zmeniť. Súčasťou prestavby bude i úprava chodníkov, obnova poklopov kanalizačných šácht, uličných vpustí a osvetlenia križovatky s nasvietením priechodu pre chodcov.

„Mini okružná križovatka bude mať vonkajší priemer približne 23 metrov. Jej realizáciou dôjde k skvalitneniu komfortu účastníkov cestnej premávky, skráti sa doba premávky na vozovke, zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Dôjde k zníženiu emisií v danej oblasti. Zároveň sa opraví povrch na moste ponad potok Bystrica,“ doplnil Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora.