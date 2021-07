Inflácia v Rusku zrýchlila v júni takmer na 5-ročné maximum

dnes 20:01 -

Miera inflácie v Rusku zrýchlila minulý mesiac na najvyššiu úroveň za takmer päť rokov. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil ruský štatistický úrad Rosstat. Najnovšie údaje tak zvyšujú predpoklad, že centrálna banka na najbližšom zasadnutí koncom júla výraznejšie zvýši úrokové sadzby.

Spotrebiteľské ceny vzrástli v júni medziročne o 6,5 % po 6-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Júnové tempo rastu bolo najvýraznejšie od augusta 2016. Inflácia zároveň prekonala odhady analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí síce počítali so zrýchlením rastu cien, očakávali však, že sa zvýšia o 6,3 %.

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Rusku zvýšili v júni o 0,7 %. Pokračovali tak v tempe rastu zaznamenanom v máji.

Analytici teraz ešte viac očakávajú, že ruská centrálna banka na zasadnutí 23. júla zvýši úrokové sadzby z terajšej úrovne 5,5 %. Na tú ich zvýšila 11. júna, a to o 50 bázických bodov.

Centrálna banka má inflačný cieľ stanovený na 4 %. Inflácia sa však nad túto hranicu dostala v novembri minulého roka a zatiaľ nevykazuje žiadne signály spomaľovania.

Šéfka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová v rozhovore pre Bloomberg TV koncom júna uviedla, že banka by 23. júla mohla hlavnú úrokovú sadzbu zvýšiť v rozmedzí od 25 do 100 bázických bodov. Kľúčová úroková sadzba by sa tak mohla dostať až na 6,5 %. Nabiullinová to pritom povedala v období, keď ešte údaje Rosstatu o ďalšom zrýchlení inflácie neboli známe.

Vyššie úrokové sadzby by na jednej strane mohli riešiť problém rastúcich spotrebiteľských cien, na druhej strane však môžu obmedziť rast ekonomiky. To práve v období, keď Rusko zápasí s opätovným rastom počtu infikovaných novým koronavírusom.