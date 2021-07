Na čo si dať pozor na dovolenke v zahraničí: Viete čo je dynamic currency conversion?  

Zdroj: home credit

Pred odchodom za hranice si určite skontrolujte, kedy sa končí platnosť vašich kariet, aby vás ich prípadná expirácia zbytočne nepríjemne neprekvapila počas dovolenky. Taktiež si radšej preverte maximálny denný limit jednotlivých kariet, aby ste sa pri vyššej platbe nedostali do nepríjemnej situácie. Túto informáciu si môžete nájsť aj v internetovom bankovníctve.



Pokiaľ je to možné, uprednostňujte platby kartou. Je to spravidla lacnejšie, ako vyberať hotovosť v miestnej mene z bankomatov. Ak máte platobné karty MasterCard aj Visa, môže sa vám hodiť, ak budete mať k dispozícii obe. Niekde totiž preferujú karty od jednej z týchto spoločností, inde zase od tej druhej. V Európe by ste mali ale pochodiť s kartami oboch firiem. Mimo nášho kontinentu, napríklad v Amerike, je akceptovanejšia Visa a embosované karty.



Kreditnú kartu určite využijete napríklad v požičovni áut alebo pri rezervácii ubytovania. „V rámci kreditnej karty máte navyše väčšinou zahrnuté aj asistenčné služby, ktoré vám môžu pomôcť v kritických životných situáciách. Niektoré karty prostredníctvom asistenčných služieb sprostredkúvajú trebárs okamžitú pomoc pri autonehode či náhlej hospitalizácii,“ pripomína Miroslav Zborovsk, ombudsman klientov spoločnosti Home Credit.



Určite je dobré mať so sebou k dispozícii aj nejakú, aspoň malú hotovosť v miestnej mene. Na odľahlejších miestach alebo napríklad za zmrzlinu na pláži či za drobný darček na miestnom trhu totiž zväčša kartou nezaplatíte. Keď ste už v zahraničí a potrebujete hotovosť platnú v danej krajine, určite ju z bankomatov nevyberajte kreditnou kartou, ale vždy debetnou. „Zvyčajne totiž za výber hotovosti zaplatíte nemalý poplatok, a navyše sa na hotovostné transakcie pri väčšine kreditných kariet nevzťahuje bezúročné obdobie,“ radí Miroslav Zborovský. Ak chcete ušetriť na poplatkoch za výber, preferujte bankomaty vašej banky, resp. bankovej skupiny, do ktorej patrí.



Čo robiť v prípade, ak vám bankomat pri výbere peňazí v zahraničí ponúkne možnosť použiť dynamický prepočet meny (Dynamic Currency Conversion)? “DCC je služba kartových asociácií, ktorá vznikla ako pomoc pre držiteľov kariet, aby si vedeli v okamihu transakcie prepočítať, koľko je suma transakcie v cudzej mene na menu ich účtu. Prevádzkovatelia bankomatov a platobných terminálov si však v rámci služby DCC aplikujú výmenné kurzy s vysokou cenovou prirážkou. Vo výsledku tak síce klient vidí, koľko za transakciu zaplatí v mene svojho účtu, ale pre neho je takáto výmena výrazne nevýhodná a zaplatí viac, ako keby použil menu transakcie. Z tohto dôvodu neodporúčame túto službu DCC využívať," upozorňuje Alesandro Villa, vedúci oddelenia kariet zo spoločnosti Home Credit. To platí aj pri platbách na POS termináloch v predajniach. Spomínaný dynamický prepočet meny je už v niektorých krajinách na termináloch štandardom.