Rusko počíta v budúcom roku s miernym prebytkom rozpočtu

dnes 17:01 -

Rusko plánuje v budúcom roku mierny rozpočtový prebytok. V roku 2023 však očakáva opätovný návrat k rozpočtovému schodku. Uviedol to pre agentúru Bloomberg v rozhovore zverejnenom v stredu ruský minister Anton Siluanov.

Minulý rok zaznamenalo Rusko rozpočtový deficit na úrovni 4,1 bilióna rubľov (46,7 miliardy eur). To znamená 3,8 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo bol najvýraznejší schodok za poslednú dekádu. Podpísala sa pod to pandémia nového koronavírusu, v dôsledku ktorej ruská vláda zvýšila výdavky na protipandemické opatrenia a na podporu zasiahnutých firiem a domácností. Nízke ceny ropy však zároveň znížili príjmy do rozpočtu.

"Na budúci rok plánujeme rozpočtový prebytok," povedal Siluanov, podľa ktorého však prebytok bude nízky. Konkrétne údaje by mali byť známe po schválení novej makroekonomickej prognózy. "Od roku 2023 však počítame s miernym deficitom," dodal minister.

Siluanov uviedol, že výdavky štátu by po roku 2022 mali rásť každoročne o viac než 1 bilión rubľov. Pôžičky štátu medzičasom začali klesať a ako povedal, smerujú k "normálnej úrovni". Po výraznom objeme pôžičiek v roku 2020 Moskva tento rok svoj plán pôžičiek výrazne skresala, pod čo sa podpísali v apríli oznámené sankcie Spojených štátov. V rámci nich Washington zakázal americkým bankám od polovice júna priamo nakupovať ruské štátne dlhopisy denominované v rubľoch.