Náklady pre domácnosť z možného zaokrúhľovania cien sú nízke

Finančné úspory pre podnikateľov, Národnú banku Slovenska (NBS) či úspora času pre obyvateľov. To sú niektoré z výhod zaokrúhľovania platieb za nákup v hotovosti. Náklady pre domácnosti z možného zaokrúhľovania cien nahor sú zároveň veľmi nízke. Pre typickú rodinu nepresahujú 1 cent mesačne. Konštatujú to experti NBS vo svojom blogu.

Zaokrúhľovanie platieb za nákup v hotovosti s cieľom obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí, by mala priniesť novela zákona o cenách, ktorú pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR. Právnu normu v stredu odobrila vláda, následne ju má prerokovať parlament.

Odborníci zdôraznili, že má ísť o povinnosť, nie možnosť. Belgická skúsenosť totiž podľa nich ukázala, že zaokrúhľovanie na dobrovoľnej báze nefunguje, a preto je tam od roku 2019 zaokrúhľovanie povinné.

Poukázali tiež na prieskum Eurobarometra z mája tohto roka, podľa ktorého zrušenie používania jednocentových a dvojcentových mincí podporujú viac ako piati zo šiestich obyvateľov Slovenska, čo je aktuálne najviac v eurozóne.

"Zaokrúhľovaním platieb by sa ukončila výroba množstva mincí malej hodnoty, a to by zároveň prispelo k zelenšiemu Slovensku. Drobné mince totiž často končia ako odpad, nevracajú sa do obehu, a sú preto odbúrateľnou ekologickou záťažou," poznamenali experti NBS.

Zároveň upozornili, že ceny jednotlivých tovarov sa zaokrúhľovať nebudú, iba konečná platba v hotovosti. Pri platbe kartou alebo stravnými lístkami by sa zaokrúhľovať nemalo. Tiež podotkli, že keď sa v roku 2003 podobným spôsobom zrušili 10- a 20-halierniky, žiadny vplyv na ceny to nemalo. "Kto má stále obavy, zaokrúhľovaniu sa jednoducho vyhne – stačí zaplatiť kartou alebo mobilom," dodali.

Zdôraznili však, že zaokrúhľovanie neznamená zrušenie drobných mincí. K zrušeniu môžu pristúpiť len európske inštitúcie, Slovensko nemôže takéto rozhodnutie prijať samostatne. "A tak centy, ktoré si prinesieme napríklad z dovolenky, budeme môcť aj po zavedení zaokrúhľovania v obchode bez problémov minúť," ubezpečili.