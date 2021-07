Na autobusových linkách v Trnave začína premávať 17 nových autobusov

dnes 11:46 -

Sedemnásť nových tyrkysových autobusov začína premávať na trinástich linkách mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Trnave. Ich nákup a uvedenie je súčasťou desaťročného kontraktu na zabezpečenie verejnej dopravy, ktorý uzatvorila radnica s dopravcom Arriva Trnava do roku 2031. Spolu s doterajšími vozidlami na plynový pohon (CNG) vytvoria flotilu 34 vozidiel na pravidelných linkách.

„Náklad na nákup vozidiel s normou Euro 6 so šetrným prístupom k životnému prostrediu sa vyšplhal na 3,4 milióna eur,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Peter Nemec. Vozidlá nahradili staršie dieselové polonízkopodlažné s normou Euro 3-4. Súčasťou zmluvy s mestom je aj nákup ďalších sedemnástich autobusov, ktorý plánujú zrealizovať v roku 2026, čím príde ku kompletnej obnove vozového parku pre MAD v Trnave. Nové autobusy majú vo výbave podľa jeho informácií oddelený priestor vodiča od cestujúcich. „Je to daň pandémie,“ konštatoval Nemec.

Nízkopodlažné vozidlá umožňujú komfortnejšie nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, majú informačné LCD panely, akustický informačný systém, kamerový systém sníma priestor pred vozidlom i pri vodičovi, samostatne je klimatizovaný priestor pre šoféra. „Podľa požiadaviek mesta i z hľadiska prevádzky, keď sa každú chvíľu na zastávkach otvárajú všetky troje dverí autobusov, klimatizácia vo vozidle už inde nie je. To je otázka do budúcnosti, či ju neskôr dať, bude závisieť od dohody s mestom,“ doplnil Nemec s tým, že novými vozidlami by radi motivovali obyvateľov, aby uprednostňovali verejnú dopravu pred osobnými autami, a tak prispeli k zlepšeniu dopravnej situácie a kvality životného prostredia.

„Našou snahou je motivovať čo najviac ľudí. Okrem nových autobusov k tomu patrí aj pripravované zefektívnenie cestovných poriadkov. Na ich úprave a vhodnom nastavení v súčasnosti pracujeme s odborníkmi, zozbierali sme okolo 100 podnetov a pripomienok od obyvateľov Trnavy. Budeme sa snažiť zapracovať ich, aby MAD mohla v Trnave čo najlepšie slúžiť verejnosti,“ dodal vedúci odboru dopravy Mestského úradu Trnava Maroš Škoda.