EP odobril modernejší Nástroj na prepájanie Európy a miliardy pre sektor dopravy

Európsky parlament (EP) v stredu schválil modernizovaný Nástroj na prepájanie Európy (NPE, anglická skratka CEF) a vyčlenil nové finančné prostriedky na projekty v oblasti dopravy, digitalizácie a energetiky na roky 2021 – 2027.

Nástroj na prepájanie Európy, na ktorého novom fungovaní sa Európsky parlament a Rada EÚ dohodli ešte v marci, bude v rokoch 2021 až 2027 hospodáriť s prostriedkami v objeme 30 miliárd eur. NPE bude financovať dopravné, energetické a digitálne projekty s európskou pridanou hodnotou. Okrem toho by mal do roku 2030 zaistiť aj dokončenie transeurópskych projektov, ako je Rail Baltica, infraštruktúra na dobíjanie alternatívnych palív či rozširovanie pokrytia 5G sietí na dôležité dopravné osi.

Poslanci presadili, že 60 % prostriedkov z NPE pôjde na projekty, ktoré prispievajú k plneniu klimatických cieľov EÚ, pričom 15 % prostriedkov z energetického piliera bude smerovať na cezhraničné projekty na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

NPE pozostáva z troch pilierov - 23 miliárd eur je určených na dopravné projekty, 5 miliárd na projekty v oblasti energetiky a 2 miliardy eur smerujú na projekty v oblasti digitalizácie.

Zhruba 10 miliárd eur, ktoré sú vyčlenené na cezhraničné dopravné projekty, bude pochádzať z Kohézneho fondu a pomôže krajinám EÚ dokončiť chýbajúce dopravné spojenia. Európska komisia vyberie projekty zamerané na chýbajúce veľké cezhraničné železničné spojenia. Na ich urýchlené dokončenie bude poskytnutá suma vo výške 1,4 miliardy eur.

V digitálnom sektore sa bude prostredníctvom NPE podporovať rozvoj projektov spoločného záujmu, ako sú bezpečné a vysokokapacitné digitálne siete a systémy 5G, ako aj digitalizácia dopravných a energetických sietí.

Jedným z cieľov je aj posilnenie interoperability energetických sietí a zabezpečenie súladu projektov, ktoré sa z neho budú financovať, s plánmi EÚ a členských štátov v oblasti energetiky a ochrany klímy.

Parlament zároveň schválil aj nové pravidlá vzťahujúce sa na transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T), na ktorých sa vopred dohodol s Radou EÚ. Legislatívna úprava by mala zjednodušiť postup udeľovania povolení na projekty TEN-T a uľahčiť ich dokončovanie. Členské štáty by mali zriadiť kontaktné miesto pre každého predkladateľa projektu a zaistiť, že postup získavania povolení nebude trvať dlhšie než štyri roky.

Podľa slov rumunského europoslanca a spravodajcu Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch Mariana-Jeana Marinesca NPE zmodernizuje dopravné spojenia všade v EÚ, pomôže Európe popasovať sa s výzvami v oblasti dekarbonizácie dopravného sektora, doplnenie chýbajúcich spojení podporí pohyb ľudí a tovarov a prispeje k tomu, aby sa slogan o prechode na železničnú dopravu pretavil do reality.

Modernizovaný Nástroj na prepájanie Európy vstúpi do platnosti bezprostredne po zverejnení nových pravidiel v Úradnom vestníku EÚ. Pravidlá sa začnú uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2021. Členské štáty budú mať dva roky na to, aby vytvorili podmienky na uplatňovanie pravidiel na uľahčenie realizácie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).