Britskú sieť supermarketov Morrisons má prevziať Fortress

Britská sieť supermarketov Morrisons súhlasila so svojím prevzatím konzorciom na čele s Fortress Investment Group, dcérskou spoločnosťou SoftBank, za 6,3 miliardy libier (7,32 miliardy eur), čo je viac ako júnová ponúka americkej firmy Clayton, Dubilier & Rice.

Ponuka, ktorú Fortress predložil spolu s kanadským dôchodkovým fondom Canada Pension Plan Investment Board a spoločnosťou Koch Real Estate Investments, prekonala nevyžiadanú ponuku Clayton, Dubilier & Rice vo výške 5,52 miliardy GBP, ktorú Morrisons 19. júna odmietol. Ale na druhej strane je nižšia ako 6,5 miliardy GBP, ktoré požadoval jeden z investorov Morrisons - JO Hambro.

Akcionári budú hlasovať o ponuke, ktorá oceňuje reťazec supermarketov na 9,5 miliardy GBP po započítaní čistého dlhu vo výške 3,2 miliardy GBP.

Podľa britských pravidiel má spoločnosť CD&R čas do 17. júla predložiť pevnú ponukou. CD&R to odmietla komentovať. Analytici špekulujú tiež, že do potenciálneho súboja ponúk by mohli vstúpiť ďalšie súkromné kapitálové skupiny aj internetový obchod Amazon, ktorý má s Morrisons partnerskú dohodu.

Dohoda s Fortress poukazuje na rastúci apetít súkromných fondov po britských supermarketov, ktoré sú považované za atraktívne, keďže generujú hotovosť a vlastnia majetok.