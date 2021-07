Ukladanie pokút za neuhradenie diaľničnej známky sa upraví

dnes 16:16 -

Poslaneckú novelu zákona o diaľničnej známke, ktorá má za cieľ opraviť tzv. "kilečko", v piatok schválila Národná rada (NR) SR. S podobným návrhom prišiel pôvodne minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), zákon však vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová a plénum následne veto neprelomilo.

Zámerom návrhu zákona bolo pôvodne ustanoviť, že pokutu za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvanástich mesiacov odo dňa porušenia povinnosti. Na základe schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) bude možné pokutu uložiť do dvoch rokov odo dňa porušenia povinnosti. "Dvojročná objektívna lehota na uloženie sankcie za správny delikt je nevyhnutná vzhľadom na pripravovaný zámer sankcionovať zahraničných prevádzkovateľov vozidiel," skonštatoval poslanec.

Novela zákona súvisí s legislatívnou úpravou prijatou zákonom v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ide o tzv. "kilečko". Táto úprava totiž výrazne zredukovala možnosť efektívneho postihovania prevádzkovateľov vozidiel za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky, keďže v súčasnosti možno pokutu uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, teda do 60 dní právoplatne rozhodnúť o pokute. To je podľa predkladateľov v praxi takmer nevykonateľné.

Novelu zákona o diaľničnej známke z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR poslanci ešte vo februári prerokovali v tzv. zrýchlenom režime. Rezort dopravy skrátené legislatívne konanie odôvodnil tým, že nepredĺženie lehoty na právoplatné udelenie pokuty za neúhradu diaľničnej známky môže spôsobiť značné hospodárske škody. Hlava štátu namietala, že novela zákona nesplnila podmienky pre skrátené legislatívne konanie. Plénum vrátený zákon napokon opätovne neschválilo. Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky malo byť podľa návrhu z dielne MDV možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti. Najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.