Cestovné poistenie vás v zelených krajinách chráni aj proti covidu, v červených a čiernych nie

Napriek hrozbe delta variantu COVID-19 budú do zahraničia toto leto bezpochyby cestovať tisícky Slovákov. A ďalší dovolenkári sa chystajú tráviť voľný čas na Slovensku. Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik radí, na čo si dať pozor a čo nepodceniť pri cestovnom poistení. Zároveň vysvetľuje, za akých okolností vás v prípade nákazy COVID-19 cestovné poistenie chráni.

Do 8.7.2021 platí „starý“ cestovateľský semafor, ktorý týždenne aktualizuje Úrad verejného zdravotníctva SR. Ten rozdeľuje krajiny na zelené, červené a čierne. Podľa farby krajiny sa líšia opatrenia, ktoré je povinný dovolenkár absolvovať po návrate domov. Pri zelenej krajine, kam dnes patria všetky krajiny EÚ okrem Portugalska, sa dovolenkári zaočkovaní jednou alebo dvoma dávkou, resp. počas 180 dní po dokladovanom prekonaní ochorenia vyhnú 14-dňovej povinnej karanténe. Stačí im predložiť pri príchode 72-hodinový PCR test. Ostatní dovolenkári sú povinní absolvovať 14-dňovú domácu karanténu. Pri červenej krajine (Balkán mimo Chorvátska a Slovinska, USA...) je 14-dňová povinná pre každého bez výnimky, dá sa však ukončiť na 8. deň negatívnym PCR testom. Pri čiernych krajinách (takmer celá Afrika, stredná a juhovýchodná Ázia je nutné absolvovať komplet celú 14-dňovú karanténu. Zároveň sa treba registrovať do systému eHranica.



Od 9. júla sa systém zmení. Rozhodovať bude očkovanie a nie krajina, v ktorej cestovateľ strávil dovolenku. Očkovaní Slováci (prechodne do 9. augusta bude stačiť aj prvá dávka) nebudú potrebovať nič ďalšie, ľudia bez očkovania sa budú musieť registrovať v systéme eHranica, nastúpiť na povinnú 14-dňovú domácu karanténu, ktorú si môžu skrátiť najskôr na 5. deň od príchodu negatívnym PCR testom. Ľudia, ktorí prekonali covid, prídu o doterajšiu výnimku a takisto sa od nich bude vyžadovať očkovanie.



Cestovné poistenie vás pred COVID-19 v čiernej krajine nechráni

Ako to vyzerá s platnosťou cestovného poistenia? V princípe platí, že pri ceste do čiernej krajiny na cestovateľskom semafore, kam ministerstvo zahraničia naďalej odporúča necestovať, nie ste poistením liečebných nákladov chránení pre prípad nákazy vírusom COVID-19. „Do čiernej krajiny cestujete na vaše riziko, pretože cestovné poistenie vás v prípade ochorenia na COVID-19 nechráni. Žiadne cestovné poistenie totiž nekryje také udalosti, ktoré nastali v priamej alebo nepriamej súvislosti s pandémiou v krajine, ktorá je vopred označená ako vysoko riziková. Ak ochoriete na COVID-19 a budete potrebovať zdravotnú starostlivosť v zahraničí, poisťovňa bude prihliadať na to, v ktorej krajine sa vám ochorenie prihodilo a má právo úplne zamietnuť žiadosť o preplatenie nákladov. Inak povedané, pri čiernej krajine riskujete, že všetky náklady si budete hradiť sami,“ vysvetľuje Marián Búlik. Naopak, pri zelenej krajine cestovné poistenie pokrýva aj liečebné náklady pri nákaze covidom. Samostatné poistenie proti COVID-19 sa nedá kúpiť.





Karanténa nie je liečenie ochorenia, cestovné poistenie tieto náklady nepokrýva

Mnoho krajín sveta má aj naďalej platnú povinnosť podrobiť sa povinnej karanténe pri príchode zo zahraničia. Ak sa do nej dostanete, musíte náklady znášať výlučne sami. „Chcem prízvukovať, že karanténa nie je považovaná za liečenie ochorenia. To znamená, že náklady spojené s karanténou nie sú považované za liečebné náklady. Ak vás teda niekde pošlú do karantény, budete si ju musieť kompletne zaplatiť sami, cestovné poistenie vám nepomôže,“ vysvetľuje Marián Búlik.

Ak cestovka alebo aerolinky nezrušia zájazd samé, poistenie storna vám nepomôže. Cestovné poistenie vám pri odložení zájazdu niekde vrátia



Poistenie storna vám nepomôže, ak sa rozhodnete necestovať pre obavy či všeobecne vyžadovanú karanténu po prílete. Naopak, poistenie storna vám vráti peniaze späť len vtedy, ak pred odchodom akútne ochoriete na COVID-19 alebo vám slovenská vláda adresne nariadi domácu karanténu, a tým vám znemožní vycestovať. Niektoré poisťovne v prípade, ak sa krajina zmení zo zelenej na červenú, zase nevracajú peniaze za poistenie storna, keďže okamžite po dojednaní poistenia poskytujú krytie.



Časť poisťovní je ochotná preplatiť prepadnuté letenky či ubytovanie pri poistení storna zájazdu v prípade, že ministerstvo zahraničia danú krajinu preradí do tzv. 3. alebo 4. stupňa cestovného odporúčania. To je však celkovo slabá útecha.



Dobrou správou však je, že časť aeroliniek v tomto roku výnimočne umožňuje prebookovanie aj najlacnejších leteniek na iný termín v prípade, že krajina neumožňuje vstup cudzincom na svoje územie. „Kým si kúpite letenky a ubytovanie, je veľmi dôležité preveriť si podmienky storna či prebookovania letenky. Odporúčam vybrať si také aerolinky, ktoré majú vo svojich podmienkach možnosť prebookovať let bez ďalších podmienok. Netreba sa spoliehať na podmienku zákazu vstupu do krajiny. Mnohé krajiny ho zrušili, avšak uplatňujú striktnú 14-dennú karanténu, ktorá vám znemožňuje absolvovať dovolenku podľa vašich plánov. Ak sa kvôli tomu rozhodnete necestovať, nebudete mať nárok na úhradu nákladov na storno,“ hovorí Marián Búlik z OVB.

Ako je to s preplatením zrušených zájazdov

Pri cestovných kanceláriách stále platí zákon prijatý v júni 2020. Ak sa zájazd nedá uskutočniť, možno ho odložiť do konca augusta 2021. Ak by ste od cestovky chceli peniaze, máte na ne nárok až po septembri 2021. „V septembri sa očakáva vlna krachov cestovných kancelárií, ktoré nebudú schopné vyplatiť financie za všetky zrušené zájazdy od leta 2020. Ľudia však nemusia mať obavu, väčšinu ceny zájazdu dostanú späť od poisťovne, v ktorej má cestovná kancelária uzavreté poistenie pre prípad úpadku,“ vysvetľuje M. Búlik.



Drobným pozitívom je aspoň to, že na trhu sú niektoré poisťovne ochotné vrátiť financie za cestovné poistenie kúpené s predstihom. Ak teda máte kúpené poistenie, ale váš let sa zruší kvôli koronakríze alebo karanténe v cieľovej destinácii, poisťovňa vám vráti zaplatené poistné z dôvodu straty poistného záujmu. „To sa však, samozrejme, vzťahuje len na krátkodobé poistenie, nie na celoročné cestovné poistenie,“ dopĺňa Marián Búlik z OVB.

Nešetrite zbytočne na poistení zodpovednosti

„Ak dnes vycestujete do niektorej zo zelených krajín, ochoriete a musíte sa v zahraničí liečiť, všetky náklady kryje cestovné poistenie. Čiže úplne rovnako ako po predchádzajúce roky,“ vysvetľuje M. Búlik. Ak by ste potrebovali kvôli ochoreniu prepravu či repatriáciu, s platným cestovným poistením s krytím liečebných nákladov na to máte nárok. V poistení doplnkových asistenčných služieb je tiež krytý predčasný návrat do SR, a to aj v dôsledku epidémie alebo pandémie v mieste pobytu.



Pri ceste do zahraničia je zásadné uzavrieť si poistenie liečebných nákladov, k nemu sa rozhodne odporúča aspoň poistenie zodpovednosti, avšak ideálne aj batožiny. „Poistenie zodpovednosti je dlhodobo najviac podceňované, avšak reálne pri ňom hrozia najväčšie škody. Sú známe prípady, kedy slovenský dovolenkár musel zaplatiť vyše 100-tisíc eur za liečenie a psychické následky úrazu, ktorý spôsobil. Rozhodne každému odporúčam, aby pri zahraničnej dovolenke nešetril na tomto pripoistení,“ hovorí Marián Búlik z OVB.

V horách (aj na Slovensku) potrebujete poistenie

Na Slovensku je človek pri liečebných nákladoch krytý štandardným zdravotným poistením. Avšak pre prípad úrazu sa rozhodne odporúča úrazové poistenie na vykrytie doplnkových nákladov na liečenie a rehabilitáciu. Podceňovať netreba ani hory: všade, kde zasahuje Horská služba, je potrebné osobitné poistenie na hory. Bez poistenia každý dospelý pri zásahu Horskej služby platí všetky náklady, čo sa v prípade záchrannej akcie za pomoci vrtuľníka môže vyšplhať aj na 20-tisíc eur. Poistenie na hory pritom stojí približne 1 euro na deň. Pozor si treba dať na druh aktivity v horách: ak v horách zjazdujete na bicykli (downhill), alebo na ňom jazdíte mimo vyznačených trás či robíte paraglajding, potrebujete vyšší balík, ktorý stojí približne 2 eurá na deň.