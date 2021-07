MIRRI vyhlásilo dopytovú výzvu na elektronické služby za 10 miliónov eur

dnes 16:01 -

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo dopytovú výzvu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s názvom Implementácia cezhraničných služieb - Jednotná digitálna brána. Informoval o tom tlačový odbor rezortu. Na výzvu vyčlenilo MIRRI 10 miliónov eur.

Výzva je určená slovenským štátnym inštitúciám, ktoré poskytujú elektronické služby štátu, ale aj tým štátnym inštitúciám, ktoré prevádzkujú na to potrebnú IT infraštruktúru.

Vďaka projektu sa má umožniť prihlasovanie so slovenským elektronickým občianskym preukazom s čipom do portálov iných členských krajín a využívanie elektronických štátnych služieb v ktorejkoľvek krajine EÚ, ale aj naopak. "V praxi môže ísť o rôzne rozhodnutia o uznávaní štúdia, o daňové portály členských krajín, úhradu elektronického mýta a podobne," vymenoval rezort. Projekt jednotnej digitálnej brány okrem toho rozšíri uplatňovanie antibyrokratického prístupu "jedenkrát a dosť" z národnej na medzinárodnú úroveň komunikácie medzi štátnymi orgánmi. Prepojenie všetkých krajín EÚ sa predpokladá do decembra 2023.

"Našim cieľom je, aby slovenskí občania mohli plne využívať digitálne služby štátu nielen doma, ale aj v každej krajine EÚ. Služby Jednotnej digitálnej brány budú užitočné pre tisíce Slovákov, ktorí študujú či žijú v inom štáte Únie," podotkla šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí).

Dopytová výzva je už otvorená. Určená je štátnym inštitúciám poskytujúcim elektronické služby, ako sú napríklad ministerstvo vnútra, Sociálna poisťovňa, ministerstvo školstva a ďalšie, ale aj správcom spoločných modulov, ktorí sú zodpovední za využívanú technológiu, a to ministerstvo vnútra či Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Na výzvu je vyčlenených 10 miliónov eur a na jeden projekt je možné získať podporu od 100.000 do dvoch miliónov eur. Viac informácií nájdu záujemcovia na webovej stránke ministerstva.

Projekty môžu byť zamerané na prispôsobenie existujúcich elektronických služieb pre použitie občanmi inej krajiny a zavádzanie nových služieb, alebo na prispôsobenie potrebnej IT technológie na zabezpečenie identifikácie a autentifikácie občanov EÚ.