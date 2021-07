KSK začal rozsiahlu rekonštrukciu cesty medzi Moldavou, Jasovom a Malou Idou

dnes 14:16 -

Košický samosprávny kraj (KSK) začal vo štvrtok s rekonštrukciou úsekov ciest druhej triedy medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom a medzi Jasovom a Malou Idou (okres Košice-okolie). Stáť to bude takmer 3,2 milióna eur, kraj na financovanie využije eurofondy.

Opravou prejde úsek prechádzajúci cez katastrálne územie obcí Jasov, Rudník, Nováčany, Hodkovce, Šemša, Malá Ida, Debraď a mesta Moldava nad Bodvou. „Práce potrvajú rok a pol, budú s nimi spojené dopravné obmedzenia, za ktoré sa vopred obyvateľom ospravedlňujeme. Zrekonštruovaný úsek však prinesie plynulejšiu premávku, vyššiu bezpečnosť a komfort cestovania a lepší prístup obyvateľov za prácou,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Rekonštrukcia je rozdelená do dvoch častí. V prvej opravia úsek cesty II/550 medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom. Práce budú zahŕňať rekonštrukciu vozovky v dĺžke takmer osem kilometrov, na ktorej bude upravené podložie, krajnice, priepusty, odvodnenie cesty a položený bude nový asfaltový koberec. Druhá časť bude zahŕňať cestu II/548, ktorá vedie od Jasova do Malej Idy. Nový asfaltový koberec položia na úseku dlhom takmer päť kilometrov. Aj tam upravia podložie a krajnice cesty. Zrekonštruovaná tiež bude križovatka v smere na obec Rudník. Na ceste pribudne meteostanica, niektoré úseky cesty budú rozšírené o približne pol metra. V obciach Malá Ida, Rudník, Jasov a v časti obce Debraď - Hatiny zrekonštruujú aj autobusové zastávky a priechody pre chodcov s osvetlením. Súčasťou bude aj oprava troch mostov, a to v obci Malá Ida, za Šemšou a v Rudníku.

V okrese Košice-okolie je podľa Trnku v rámci kraja najhorší stav ciest. Aj preto označil projekt rekonštrukcie cesty medzi Moldavou nad Bodvou, Jasovom a Košicami za veľmi dôležitý. „Po jeho realizácii sa zlepší dopravná infraštruktúra na úseku od mesta Moldava nad Bodvou až po hranicu okresu Košice-okolie. Najnáročnejšou časťou projektu bude prebudovanie križovatky v obci Malá Ida na kruhový objazd, vďaka čomu by sa mala výrazne zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky,“ skonštatoval.

Rekonštrukciu financuje KSK z Integrovaného regionálneho operačného programu a svojho rozpočtu. Úsek medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom by mal byť ukončený do konca tohto roka, práce v časti Jasov – Malá Ida potrvajú do konca roka 2022.