Briti zakázali najväčšiu kryptoburzu na svete

Binance je jedným z najdôležitejších operátorov na rýchlo sa rozvíjajúcom kryptotrhu a svojim zákazníkom po celom svete ponúka širokú škálu služieb, vrátane obchodovania s desiatkami digitálnych mincí, futures, opcií, akciových tokenov, ako aj sporiacich účtov a pôžičiek. Podľa údajov z TheBlockCrypto zaznamenala minulý mesiac objemy obchodovania s kryptomenami v hodnote 1,5 bilióna dolárov.



Kryptoburza Binance ale dostala stopku v Spojenom kráľovstve. Britský úrad pre finančné správanie v sobotu uviedol, že spoločnosť Binance Markets Limited, britská divízia spoločnosti Binance, „nie je oprávnená vykonávať nijakú regulovanú činnosť vo Veľkej Británii“.



Od 30. júna musí spoločnosť, ktorá už prostredníctvom svojej webovej stránky ponúka Britom obchodovanie s kryptomenami, pridať na viditeľné miesto oznámenie, tak na svojich webových stránkach, ako aj v aplikáciách, že nemá povolenie v Británii vykonávať regulovanú aktivitu bez predchádzajúceho písomného súhlasu FCA. Žiaden subjekt v skupine Binance nie je držiteľom akejkoľvek formy britského oprávnenia, registrácie alebo licencie na vykonávanie regulovanej činnosti vo Veľkej Británii.



Spoločnosť Binance, najväčšia kryptoburza na svete podľa objemu obchodovania, mala spustiť vlastný trh digitálnych aktív v Británii. Bola to však jedna z niekoľkých krypto firiem, ktorá nakoniec žiadosť o registráciu u FCA stiahla, kvôli nesplneniu požiadaviek proti praniu špinavých peňazí. „Značne vysoký počet spoločností z oblasti kryptoaktív nespĺňa požadované štandardy podľa predpisov o praní špinavých peňazí, čo malo za následok, že bezprecedentný počet firiem svoje žiadosti stiahlo,“ uviedol hovorca FCA. Viac ako 90 % z hodnotených spoločností svoju žiadosť stiahlo.



„FCA uviedla, že Binance nemá povolené vykonávať regulované činnosti vo Veľkej Británii," uviedol Laith Khalaf, finančný analytik spoločnosti AJ Bell. „Samotné poskytovanie prístupu ku kryptomenám nie je regulovanou činnosťou, ale ponúkanie derivátov áno, a to je pravdepodobne činnosť, na ktorú FCA upozorňuje.“



Hovorca FCA objasnil, že rozsah zákazu je obmedzený. Aj keď spoločnosť Binance Markets Limited má v Británii zakázané ponúkať regulované služby, neregistrované firmy môžu aj naďalej komunikovať s britskými spotrebiteľmi. To znamená, že Binance môže stále ponúkať Britom kryptomenu prostredníctvom svojich webových stránok.



Hovorca spoločnosti Binance pre CNBC uviedol, že oznámenie FCA nemá priamy vplyv na služby poskytované na portáli Binance.com. „Náš vzťah s našimi používateľmi sa nezmenil. Pri práci s regulačnými orgánmi uplatňujeme prístup založený na spolupráci a svoje povinnosti týkajúce sa dodržiavania súladu berieme veľmi vážne,“ dodal hovorca. „Aktívne držíme krok s meniacimi sa politikami, pravidlami a zákonmi v tomto novom odvetví.“



Spoločnosť Binance Markets Limited so sídlom v Londýne mala povolenie od FCA na poskytovanie spotrebiteľských investičných služieb v tradičných menách, čo Binance dosiahla zakúpením finančnej spoločnosti, ktorá už bola zaregistrovaná regulačným orgánom. Transakciu podľa verejných dokumentov schválila FCA vlani v júni.



Britská FCA nie je jediným regulátorom, ktorý zasahuje do krypto oblasti. Japonská agentúra pre finančné služby minulý týždeň varovala, že Binance v tejto krajine pôsobí bez jej súhlasu.



Čína medzitým zintenzívnila úsilie o potlačenie špekulácií s kryptaktívami, pričom nariadila ťažiarom digitálnych mien ukončiť činnosť v mnohých regiónoch a vyzvala banky a platobné spoločnosti, aby neposkytovali služby spojené s kryptom.



Regulačné aktivity na rodiacom sa kryptotrhu majú svoj dopad. Bitcoin zaznamenal solídny začiatok roka, keď sa v apríli dostal na historické maximum takmer 65 000 dolárov. Odvtedy však hodnota klesla takmer na polovicu a od pondelka rána sa obchoduje za 34 783 dolárov. „Nejde o výraznú zmenu v regulácii, ktorá zrazí kryptomenu na kolená, je to súčasť rastúceho trendu regulačných zásahov na kryptotrhoch," uviedol Khalaf v súvislosti s obmedzeniami FCA voči Binance. „Myšlienka, že tvorcovia politík jednoducho umožnia vznik decentralizovaného systému tieňových platieb bez regulačného dohľadu, je neuveriteľná. Ak sa používanie kryptoaktív rozšíri, môžeme očakávať, že bude nasledovať silnejšia regulácia.“