Dlhová brzda by sa nemala podmieňovať prijatím daňovej brzdy

Problematiky daňovej brzdy a dlhovej brzdy by mali byť oddelené. Myslí si to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Uviedla to v stredu po rokovaní vlády v reakcii na črtajúci sa spor medzi vicepremiérom a ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) a vicepremiérom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS).

"Nepáči sa mi, že schválenie dlhovej brzdy sa podmieňuje prijatím daňovej brzdy, pretože to sú dva úplne oddelené problémy," uviedla Remišová. Na margo dlhovej brzdy uviedla, že šetriť by sa malo vtedy, keď je z čoho. "Teraz sme po kríze a nemôžeme spraviť takú chybu, akú spravila Veľká Británia, keď po kríze príliš rýchlo začali škrtať výdavky a ekonomika veľmi dlho stagnovala," ilustrovala Remišová a dodala, že momentálne si na finančných trhoch požičiavame s negatívnymi úrokovými sadzbami, čo je pre štát výhodné.

"Preto si myslím, že špeciálne s ohľadom na krízovú situáciu a na nutnosť podpory ekonomiky, pracovných miest a podnikov, by sme tento zákon o dlhovej brzde mali schváliť," vysvetlila svoj postoj ministerka.

Dodala, že daňová brzda s dlhovou má spoločné len slovo "brzda". Čo sa týka daňovej brzdy, Remišová je za hĺbkovú diskusiu, ale aj za prítomnosti odborníkov a ekonómov. "A keď sa na tom zhodneme, tak neskôr to schváľme. Ale nie je dobré podmieňovať prijatie zákona o dlhovej brzde daňovou brzdou," uzavrela Remišová s tým, že to brzdí investície do ekonomiky, ktoré by mali začať do nej prúdiť už teraz.