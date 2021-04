Európska investičná banka emituje digitálne dlhopisy za 100 miliónov eur

Zdroj: ZH;bloomberg

Foto: getty images

včera 14:42 -

Podrobnejšie o plánoch Európskej investičnej banky na použitie etherea na registráciu digitálnych bankoviek v hodnote 100 miliónov eur informoval agentúra Blomberg. Predaj budú riadiť banky Goldman Sachs, Banco Santander a Société Générale.

Ako poznamenáva CryptoBriefing, Európska investičná banka, ktorá používa Ethereum na registráciu digitálnych dlhopisov, by pomohla posilniť hodnotovú ponuku Etherea ako „globálnej vrstvy vyrovnania“. Najväčší fanúšikovia projektu dlho diskutovali o potenciáli Etherea ako základnej vrstve pre transakcie rôznych foriem. Ethereum spracúva svoje transakcie pomocou inteligentných zmlúv. Je to najväčšia a najpoužívanejšia inteligentná kontraktná platforma súčasnosti, ktorá zaznamenáva asi 1,5 milióna transakcií denne. Stále si však nedokázala získať inštitucionálnu podporu. Ak by Európska investičná banka a ďalšie finančné giganty začať vydávať platby na ethereu, môže sa stať, že dôjde k jeho masovému prijatiu.

Aj keď Ethereum nie je také známe ako Bitcoin, v ostatnom čase si dokázalo získať pozornosť. CME Group, najväčšia svetová burza derivátov, spustila vo februári futures na ETH. Rovnako ako BTC, aj ETH je podporované službou PayPal. Tohtoročná explózia NFT tiež inšpirovala digitálnych tvorcov a významných popových umelcov ako sú Eminem či Kings of Leon, aby začali používať túto sieť.

ETH, pravdepodobne v reakcii na správu agentúry Bloomberg, sa dnes obchodovalo na úrovni 2 651 dolárov, čo je nové rekordné maximum, ale neskôr kleslo na 2 625 dolárov. Za posledné tri dni si dokázalo pripísať viac ako 20 % a v medziročnom porovnaní je to nárast o 267 %, čo výrazne prekonáva Bitcoin.