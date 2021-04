Saudský korunný princ: Kráľovstvo rokuje o predaji 1% Aramca vedúcej globálnej energetickej spoločnosti

Zdroj: CNBC

včera 14:02 -

„Nechcem dávať žiadne sľuby, ale vedie sa diskusia o získaní 1-percentného podielu poprednou svetovou energetickou spoločnosťou," uviedol korunný princ Mohammed bin Salman v rozhovore pre saudskú televíziu. „Bude to veľký obchod, ktorý pomôže rastu predaja Aramca v krajine, kde má táto spoločnosť sídlo,“ uviedol. Princ spoločnosť nepomenoval, ale uviedol, že pochádza z „obrovskej“ krajiny. Dodal, že sa vedú diskusie aj s ďalšími firmami a že niektoré akcie spoločnosti Aramco by mohli byť prevedené do štátneho investičného fondu kráľovstva, Fondu verejných investícií. Niektoré akcie môžu byť kótované aj na saudskom trhu.

Rozhovor si pripomenul piate výročie Saudi Vision 2030, plánu v hodnote niekoľkých miliárd dolárov zameraného na diverzifikáciu ekonomiky krajiny od závislosti od ropy.

Saudi Aramco bolo najväčším IPO na svete, keď vstúpilo na burzu v decembri 2019, a kótovalo okolo 1,5% svojich akcií na miestnej burze cenných papierov Tadawul. Prvotné uvedenie na burzu vynieslo 25,6 miliárd dolárov a spoločnosť neskôr pristúpila k predaju ďalších 450 miliónov akcií, čím sa celková suma zvýšila na 29,4 miliárd dolárov. Saudská vláda vlastní viac ako 98 % akcií spoločnosti Aramco.