Na zlepšenie podnikateľského prostredia má ísť z plánu obnovy 11 mil. eur

Zníženie regulačného zaťaženia podnikania, nová legislatíva pre zjednotenie a elektronizáciu procesu insolvenčného konania a reforma verejného obstarávania by mali v nasledujúcich rokoch prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Vyplýva to z materiálu Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý v stredu schválila vláda. Spolu by mali byť tieto reformy podporené z plánu obnovy sumou viac ako 11 miliónov eur.

K zníženiu regulačného zaťaženia podnikov by malo podľa predloženého materiálu prispieť zavedenie pravidla "1in-2out", ktoré ráta pri každom novom zavedení regulácie s odstránením dvojnásobku súčasného regulačného zaťaženia vyjadreného v eurách. Novelu zákona, ktorá tento princíp zavádza, už niekoľkokrát neúspešne predložil na rokovanie vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Na zjednodušenie orientácie podnikateľov v regulačných nariadeniach sa sprehľadnia a sprístupnia všetky regulačné akty štátnych a regulačných orgánov v jednotnej podobe na internete. Na tieto opatrenia vrátane zavedenie ochrany pred neopodstatneným goldplatingom by malo ísť z plánu obnovy 3,1 milióna eur.

Najväčší objem prostriedkov, a to šesť miliónov eur, je v tejto kapitole plánu obnovy naplánovaných na digitalizáciu procesov insolvenčných konaní. "Jedným z dôvodov zaostávania aplikácie insolvenčného konania je aj nedostatočné prepojenie informačných systémov (IS)," upozornil rezort financií v schválenom materiáli. V oblasti insolvencie fungujú viaceré IS a neprepojené systémy vedú podľa ministerstva financií k strate dôležitých informácií, prípadne k vzniku informácií, ktoré nie sú spracovateľné v informačných systémoch.

Digitalizácia procesov by mala byť spustená začiatkom roka 2023, od analýzy a návrhu jej riešenia, cez testovanie informačného systému na prelome roka 2023 a 2024, až po nasadenie do ostrej prevádzky v roku 2024.

Poslednou reformou v prospech zlepšenia podnikateľského prostredia v pláne obnovy sú chystané zmeny vo verejnom obstarávaní. Tie by mali obsahovať najmä profesionalizáciu verejného obstarávania. Náklady na tento cieľ financované z plánu obnovy majú dosiahnuť 2,1 milióna eur.