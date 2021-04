PTH navrhlo riešenie vykurovania aj pre Nováky, má fungovať len na OZE

dnes 12:46 -

"Momentálne rokujeme so Slovenskými elektrárňami (SE) o dohode, ktorej výsledkom by malo byť usporiadanie celkových vzťahov, čo dáva predpoklad, že budú ďalšie konania bez problémov," načrtla primátorka Prievidze a členka predstavenstva PTH Katarína Macháčková.



PTH podľa nej očakáva v najbližších dňoch vydanie osvedčenia o súlade s energetickou koncepciou SR. "Intenzívne pracujeme na projektových prípravách a veríme, že všetko zvládneme tak, ako sme si predsavzali," doplnila.



Prievidzský distribútor tepla rovnako rokuje so SE, aby od 1. septembra tohto roku prevzal kmeň odberateľov tepla, to znamená, že by sa stal od tohto dátumu aj dodávateľom tepla, ozrejmila ďalej Macháčková s tým, že SE ponúkajú spoločnosti i tepelný privádzač smerom zo Zemianskych Kostolian.



"Máme pripravené veľmi pekné riešenie pre Nováky, kde chceme postaviť zdroj, ktorý by bol čisto zelený, čiže by sa malo vykurovať len obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE). To dáva veľký predpoklad k tomu, že by sme mohli získať zdroje z Európskej únie na financovanie tohto projektu," vysvetlila Macháčková.



V prípade Zemianskych Kostolian ide podľa nej o podstatne menší projekt, keďže ide o minimálneho odberateľa, kde zelené riešenie možné nebude a nie je tam problém riešenia nájsť. "Popri rokovaniach so SE sme sa dohodli aj na tom, že spoločne navštívime zástupcov Novák a Zemianskych Kostolian, keďže tam bolo veľa nevyjasnených vecí. Súčasťou našej dohody tak je, že budeme týchto partnerov informovať o tom, že spoločnosť PTH preberie aj tieto záväzky a bude pracovať na tom, aby pre nich postavila nové zdroje vykurovania," priblížila.



PTH pôvodne informovalo, že Nováky a Zemianske Kostoľany si plánujú zabezpečiť iný zdroj vykurovania ako od nich. V prípade Novák sa hovorilo o zabezpečení tepla pre časť mesta cez chemickú spoločnosť Fortischem. Zabezpečenie vlastného zdroja tepla avizovali pred časom i súčasní tamojší priemyselní odberatelia.

Presné náklady na zabezpečenie nového zdroja vykurovania a s tým súvisiacich záležitostí PTH vyčíslené ešte nemá. Zámerom spoločnosti je získať mimorozpočtové zdroje, čo by v konečnom dôsledku znamenalo i zníženie ceny tepla pre konečných odberateľov, skonštatovala členka predstavenstva PTH s tým, že firma o tom na pravidelnej báze rokuje s predstaviteľmi príslušných ministerstiev. Vplyv na náklady by mala mať v nadväznosti na rokovania so SE i zmena technického riešenia.