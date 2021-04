Motorkári vyrážajú na cesty, dôležitá je opatrnosť

dnes 16:31 -

Počas jarných mesiacov, kedy motorkári vyrážajú na cesty, pribúdajú aj nehody na motocykloch. Podľa policajných štatistík za minulý rok zahynulo na slovenských cestách pri dopravných nehodách 29 motocyklistov, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 13 %. "Ochranné oblečenie a prilba by preto mali byť samozrejmosťou, rovnako tak kontrola technického stavu motocykla po zime," upozornil riaditeľ oddelenia korporátnych klientov a trhov poisťovne UNIQA Július Baláž.

Následky nehôd bývajú často fatálne a odškodnenia za škody na zdraví sa šplhajú do vysokých súm. Polícia každoročne vyzýva najmä mladých neskúsených vodičov, aby jazdili opatrne a radšej si pred výjazdom na cestu po zimnej sezóne urobili niekoľko tréningových jázd.

Podľa štatistík poisťovne býva najčastejším dôvodom kolízií s motorkármi na cestách neprimeraná rýchlosť, či nedodržanie potrebnej vzdialenosti medzi vozidlami. Zo škôd, ktoré motorkári nezavinia, býva často problém, že vodiči áut nie sú po zime na motorkárov na cestách zvyknutí a pri vchádzaní na križovatku, predbiehaní či odbočovaní si ich nevšimnú. "Odporúčame preto vodičom najmä v tomto období ešte dôslednejšie sledovať spätné zrkadlá a situáciu okolo vozidla, pretože dvojkolesová motorka sa dokáže rýchlo "prešmyknúť" pomedzi autá a vodiči ju môžu ľahko prehliadnuť," doplnil Baláž.

Motocyklov na Slovensku každým rokom pribúda, podľa policajných štatistík ich je aktuálne evidovaných 155.000. Hlavné je podľa Baláža nepodceňovať povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré musí mať zo zákona uzatvorené každé motorové vozidlo s priradeným evidenčným číslom, teda aj motocykel.

"Ak by vodič nepoisteného vozidla zapríčinil dopravnú nehodu, následkom ktorej by niekto iný utrpel škody na zdraví či majetku, odškodnenie by musel zaplatiť z vlastného vrecka. Keďže z PZP sa hradia škody spôsobené inej osobe, vodič motocykla si môže k PZP uzatvoriť vlastné pripoistenie pre prípad smrti alebo trvalých následkov po havárii s poistnou sumou až do 50.000 eur," dodal Baláž.