Nemecko chce na klímu a digitalizáciu dať z peňazí z Fondu obnovy až 90 %

Nemecko plánuje až 90 % z financií určených pre krajinu z Fondu obnovy Európskej únie použiť na ochranu klímy a digitalizáciu. Uviedol to v utorok nemecký minister financií Olaf Scholz, ktorý dodal, že je to výrazne viac, než požaduje Európska únia.

To znamená, že Nemecko by na boj s klimatickými zmenami a na digitalizáciu minulo z peňazí z Fondu obnovy viac než 25 miliárd eur, keďže Berlín by mal z fondu v celkovej hodnote 750 miliárd eur získať 28 miliárd eur. Nemecko chce urýchliť tempo znižovania emisií CO2 a zároveň sa chce výraznejšie posunúť v oblasti digitálnej ekonomiky, kde v súčasnosti dominujú americké technologické giganty ako Google, Amazon alebo Facebook.

Podľa pravidiel Európskej únie by členské štáty mali na boj s klimatickými zmenami použiť zo získaného balíka z Fondu obnovy 37 %. Na digitalizáciu ekonomiky by zasa malo ísť približne 20 % z poskytnutých financií.

Ako povedal Scholz, ktorého citovala agentúra Reuters, cieľom Berlína je uvoľniť na boj s klimatickými zmenami približne 11,5 miliardy eur. V rámci tejto sumy chce nemecká vláda pomôcť firmám pri presune na vodík ako energetický zdroj, ďalej podporiť nákup elektrických áut a autobusov, či pomôcť pri renovácii budov s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť.

Viac než 14 miliárd eur vyčlení Berlín na digitalizáciu ekonomiky. Sem patrí pomoc automobilkám pri zmene výrobných procesov a digitalizácia v oblasti vzdelávania, školstva a administratívy.