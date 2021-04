Vonkajšie terasy na Hlavnej ulici v Košiciach má otvorené väčšina podnikov

dnes 15:01 -

Prvé dni od možnosti opätovného otvorenia vonkajších terás vyzerajú z pohľadu návštevnosti na košickej Hlavnej ulici optimisticky. Svoje terasy otvorilo zhruba 80 percent tých, ktorí ich prevádzkujú. Pre TASR to povedal predseda komory reštaurácií Oblastnej organizácie cestovného ruchu Košice – Turizmus, Visit Košice Peter Škripko s tým, že ceny za služby v gastrosektore by nemali prudko vzrásť. Zároveň apeluje na hostí, aby dodržiavali opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu.

„Hostia si užívajú slnečné počasie, aj keď ešte nie je úplne vhodné na takéto sedenie. Tí, ktorí majú terasy na slnku, mali plno celý deň. Tam, kde sú terasy v tieni, to bolo o niečo slabšie,“ povedal s tým, že niektorí prevádzkovatelia svoje podniky s terasami neotvorili. Časť z nich podľa jeho slov ukončila svoju činnosť práve v dôsledku koronakrízy. Ďalší sa ešte nestihli zariadiť. Ako Škripko povedal, uvoľnenie opatrení v krátkom čase so sebou prinieslo viaceré organizačné povinnosti týkajúce sa napríklad personálu, samotného zabezpečenia sedenia či aktualizácie ponuky.

Pripomenul, že sa hostí na terasách snažia upozorňovať na dodržiavanie epidemiologických opatrení a na to aby mali prekryté horné dýchacie cesty rúškom aj mimo konzumácie jedla či nápojov. Preto apeluje, aby na to nezabúdali nielen vo vlastnom záujme, ale aj vzhľadom na samotné prevádzky, ktoré mohli po niekoľkých mesiacoch opäť otvoriť.

Podľa Škripka gastropodniky utrpeli za posledný rok veľké straty. Časť z nich sa podarilo vykompenzovať počas uplynulej letnej sezóny, ktorá bola v Košiciach rekordná. Pripisuje to tomu, že turisti necestovali v takej miere do zahraničia ako bežne. Aj keby bola nadchádzajúca sezóna ešte lepšia, straty za uplynulé mesiace podľa jeho slov nedobehnú. „Aj v Košiciach diskutujeme o tom, že z ekonomického pohľadu by preto bolo najrozumnejšie zvýšiť ceny. Bol by to logický krok, keďže celý náš sektor je podvyživený. Niektorí prevádzkovatelia však majú prirodzene obavy, ako by reagovali hostia. S najväčšou pravdepodobnosťou preto síce ceny porastú, ale určite nie nárazovo. Skôr to bude prirodzený rast cien - teda v takej miere, ako by to išlo hore aj keby žiadna koronakríza nebola,“ dodal.