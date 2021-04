Kvartálne výsledky: Špekulácie s bitcoinmi Tesle pomohli zvýšiť zisky o viac ako 100 miliónov dolárov

Zdroj: CNBC

Spoločnosť Tesla v pondelok oznámila výsledky za prvý štvrťrok vrátane rekordného štvrťročného čistého zisku 438 miliónov dolárov na základe GAAP. Ako obvykle, tieto zisky boli podporené predajom environmentálnych regulačných kreditov. Ale v tomto štvrťroku prispeli k tržbám spoločnosti aj bitcoiny. Vo februári Tesla urobila vyhlásenie, že nakúpila bitcoiny za 1,5 miliardy dolárov a uviedla, že možno bude pokračovať v širších investíciách do kryptomeny. Ako sa ukázalo, predaj bitcoinov mal „pozitívny vplyv“ na ziskovosť spoločnosti v období do 31. marca 2021, sumou 101 miliónov dolárov.

Vo výkaze peňažných tokov spoločnosti za 1. štvrťrok sa píše o nákupe „digitálnych aktív“ za 1,5 miliardy dolárov, ako aj o výnosoch z predaja digitálnych aktív v priebehu štvrťroka, 272 miliónoch dolárov. Na inom mieste spoločnosť tvrdí, že jej ziskovosti pomohol predaj bitcoinov, ktorý prispel k „pozitívnemu vplyvu po odpočítaní znehodnotenia“ vo výške 101 miliónov dolárov v položke „reštrukturalizácia a iné“. To sa prejavilo ako zníženie prevádzkových nákladov o 101 miliónov dolárov vo vyhlásení o činnosti spoločnosti. To naznačuje, že spoločnosť rýchlo predala časť svojho veľkého nákupu bitcoinov so ziskom 101 miliónov dolárov, pretože ceny bitcoinov v priebehu štvrťroka rástli.





„Elon a ja sme hľadali, kam uložíme hotovosť, ktorá sa okamžite nepoužila na získanie výnosov. Bitcoin sa ukázal ako dobré rozhodnutie, dobré miesto na vloženie časti našej hotovosti, ktorá sa nepoužíva na každodenné operácie... a dokázali sme z toho získať určitú návratnosť,“ povedal finančný riaditeľ Tesly Zachary Kirkhorn a dodal, že aj keď boli spokojní s likviditou trhu s bitcoinmi, „je naším zámerom držať sa ho dlhodobo.“ Ale okrem tohto vyhlásenia nič nevysvetľuje, ako sa investície do kryptomeny a jej používanie zlučujú s poslaním podnikania s elektrickými vozidlami a skladovaním energie Elona Muska. Úlohou spoločnosti Tesla už dlho bolo „urýchliť prechod sveta na udržateľnú energiu“.

„Bitcoin nie je zameniteľný alebo logicky výhodný ako mena, pravdepodobne nie je bezpečnejší pre majiteľa oproti hotovosti v transakciách a je neospravedlniteľne škodlivý pre životné prostredie," vysvetľuje Vicki Bryanová, zakladateľka Bond Angle, ktorá sa zaoberá výskumom dlhopisov. Spoločnosť Tesla historicky získala regulačné energetické kredity okolo 1,6 miliardy dolárov, predovšetkým pre vozidlá s nulovými emisiami, poznamenáva Bryanová pre televíziu CNBC. Úvery pomohli Tesle vykázať viac ako štyri po sebe idúce štvrťroky ziskovosti, čím sa kvalifikovala na zaradenie do indexu S&P 500. Podľa Bryanovej nákupy bitcoinov spoločnosťou Tesla pridávajú do účtovných závierok volatilné aktívum s obmedzenou transparentnosťou, ktoré „ukrývajú jasnosť kľúčových operácií a finančných podmienok“.