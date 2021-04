Správne investovanie je dôležitá časť prípravy na dôchodok

dnes 9:46 -

Plánovanie financií, kontrola nad výdavkami či zhodnocovanie úspor patria k dôležitým návykom riadenia vlastných financií. Aj keď sa finančné správanie na Slovensku postupne mení k lepšiemu, v porovnaní so západnými krajinami Európy podľa odborníka na osobné financie z PARTNERS GROUP SK Petra Bigoša Slovensko stále zaostáva.

Investovanie je vo všeobecnosti oblasťou, ktorej Slováci dlhodobo odolávajú, pritom práve to tvorí najdôležitejšiu časť prípravy na dôchodok. "Počas prvej vlny pandémie u nás záujem o investovanie poklesol. Kým v roku 2019 investovalo 18 % Slovákov, v lete minulého roka to bolo o štyri percentá menej. Znamená to, že až 86 % ľudí svoje peniaze nezhodnocuje," uviedol Bigoš.

"Každý mesiac si ako prvé treba z výplaty odložiť 10 % do rezervy, ďalších 20 % by malo smerovať na prípravu na dôchodok. Následne môžem míňať," poradil Bigoš. Ďalej odporúča zaviesť "domáce účtovníctvo", prostredníctvom ktorého človek zistí, kam mu idú výdavky a akú sumu navyše si môže mesačne odložiť. "Nastavte si trvalý príkaz na sporenie, resp. investovanie v deň výplaty. Naplánujte si sumu peňazí, ktoré budete potrebovať na naplnenie finančných cieľov," pokračoval.

Za nízkym záujmom o investovanie podľa neho stoja najmä obavy domácností, že prídu o svoje peniaze, ale aj presvedčenie, že na investovanie potrebujú vysokú sumu peňazí a že im to aktuálny rozpočet neumožňuje. Na investovanie pritom stačí aj 50 eur mesačne, ktoré vedia nájsť pri optimalizácii bežnej spotreby.