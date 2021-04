Mnohí Slováci si za uplynulý rok zvykli na online nákupy

dnes 16:01 -

Slovenskí spotrebitelia po roku pandémie vo zvýšenej miere kupujú tovar na splátky v e-shopoch, naučili sa viac využívať kreditné karty pri nákupoch na internete a taktiež vzrástol počet užívateľov mobilných aplikácií. Očakáva sa, že mnohí Slováci, ktorí v uplynulých mesiacoch využívali nakupovanie vo virtuálnom svete, sa už do kamenných prevádzok nevrátia. Celkovo by mali byť ľudia pri zadlžovaní sa v najbližšom období o niečo opatrnejší. Vyplýva to z analýz spoločnosti Home Credit.

Spotrebiteľské správanie väčšiny Slovákov sa za uplynulý rok zmenilo vplyvom obmedzení spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19 a pre zhoršenú ekonomickú situáciu mnohých domácností. "Zatvorené kamenné prevádzky obchodov ľudí prinútili nakupovať vo virtuálnom prostredí. Očakávame, že väčšina zákazníkov, ktorí si úspešne vyskúšali online prostredie na poli spotrebiteľských úverov, pri tom už zostane. Menšia časť sa, samozrejme, vráti ku klasickému splátkovému predaju v kamenných predajniach," konštatoval riaditeľ divízie produkty a marketing spoločnosti Milan Cáder.

S ústupom pandémie nového koronavírusu odborníci počítajú s postupným oživovaním ekonomiky. "Predpokladáme, že spotreba domácností bude stúpať, ale neočakávame skokový návrat v krátkodobom horizonte k predcovidovej situácii. Množstvo ľudí bude míňať svoje úspory a budú opatrnejší pri zadlžovaní sa. Očakávame taktiež nárast záujmu o konsolidácie úverov, keďže ľudia budú hľadať možnosti, ako ušetriť na mesačnej splátke, a práve konsolidácia je jedným z možných nástrojov, ako to dosiahnuť," doplnil Cáder.

Zatvorené kamenné prevádzky a znížené príjmy veľkého množstva ľudí viedli aj k zníženému dopytu po spotrebiteľských úveroch. Väčší prepad bol najmä pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s lockdownom, teda pri nákupoch na splátky v kamenných predajniach a taktiež v prípade pôžičiek na automobily. Naopak, medziročne nastal 20-percentný nárast nákupov na splátky v e-shopoch.