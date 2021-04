Platby za oblečenie a obuv rástli po uvoľnení opatrení o stovky percent

dnes 16:01 -

Minulotýždňové uvoľnenie protipandemických opatrení prinieslo zvýšený dopyt do doposiaľ zatvorených obchodov. To medzitýždenne zdvihlo objem nákupov v kategórii oblečenia a obuvi trojnásobne, pričom objem platieb cez platobný terminál bol 24-krát vyšší oproti predchádzajúcemu týždňu. Uviedol to v analýze analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

"To prirodzene znížilo záujem o online nakupovanie v tejto kategórii (o 42 %). Svoju úlohu tu iste zohrával aj jednorazový efekt v podobe dobiehania nákupov. Voľnočasový tovar a vybavenie domácností zaznamenávali podobný vzorec, keď dosahovali vysoké nárasty v objeme platieb cez terminál (medzi 100 až 120 %), avšak čiastočne kompenzované výpadkom online nákupov (v oboch kategóriách približne o tretinu)," priblížil.

Pokračujúca vakcinácia a ustupovanie druhej vlny podľa neho povzbudili aj chuť ľudí cestovať a zaznamenali sa prvé známky oživenia – objem platieb medzitýždenne vzrástol o 15 %, avšak stále dosahuje iba pätinu z hodnoty platieb spred pandémie. "Vyšší objem platieb môžeme očakávať aj v reštauráciách a kaviarňach, kde výraznejšie uvoľnenie prichádza tento týždeň s otvorením terás," myslí si analytik.

K úrovniam spred pandémie sa v súčasnosti zo sledovaných kategórií podľa Horňáka približujú potraviny, voľnočasový tovar či nábytok a vybavenie domácnosti. Reštaurácie, kaviarne, verejná doprava či cestovný ruch – a teda najviac zasiahnuté odvetvia vyžadujúce si fyzickú prítomnosť zákazníka – majú oproti týmto úrovniam významnú medzeru trvajúcu v zásade od nástupu druhej vlny pandémie v septembri/októbri minulého roka.

Doplnil, že uvoľnenie opatrení predstavuje významný impulz pre ďalšie oblasti ekonomiky, avšak časť z nej zostáva pod prísnymi reštrikciami, ako napríklad hromadné podujatia, kultúra či čiastočne cestovný ruch. "Toto uvoľnenie je však dôležitým signálom pre oživenie spotreby domácností, ktoré bolo v prvom štvrťroku výrazne zasiahnuté a podľa očakávaní bude negatívne ovplyvňovať rast HDP v celom tomto roku. Ten by mal podľa našich predikcií dosiahnuť 4 %, avšak s významnými rizikami, ako napríklad návrat ďalšej vlny pandémie, či meškajúce dodávky vakcín," dodal analytik.