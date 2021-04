Najväčšie problémy so splácaním záväzkov majú ľudia v Košickom kraji

dnes 11:16 -

Najväčšie problémy so splácaním zvyčajných finančných záväzkov majú ľudia v Košickom kraji. Viac ako tretina domácností má ťažkosti so zaplatením hypotéky, nájmu, účtov za energie či iných mesačných poplatkov. Upozornila na to ekonomická analytička spoločnosti FinGO.sk Lenka Buchláková.

Ako uviedla, podľa údajov Štatistického úradu SR sa situácia v posledných desiatich rokoch v tomto kraji výrazne nezlepšila. Tvrdí, že nie je prekvapením, že práve ľudia na východe krajiny majú problém so splácaním svojich záväzkov. „V rámci kraja máme viacero tzv. hladových dolín, ktoré trpia vysokou mierou nezamestnanosti. Najmä tí, ktorí poberajú sociálne dávky a príspevky, majú problém s rôznym typom finančných záväzkov. Zároveň majú ľudia v Košickom kraji v priemere o 27 percent nižšie platy, ako napríklad v Bratislavskom kraji,“ informovala TASR s tým, že aj keď sú náklady na život v hlavnom meste o niečo vyššie, napríklad bývanie je oproti životu v Košickom kraji drahšie o necelých 18 percent.

Zo štatistík vyplýva, že najzaťažujúcejším finančným záväzkom sú pre nich celkové náklady na bývanie, rôzne typy pôžičiek a leasingov. Z pohľadu zloženia domácnosti majú tieto problémy najmä tí, ktorí žijú sami, ale aj osamelí rodičia a rodiny, ktoré majú viac ako dve deti. Ako spresnila, na východe krajiny sú stále rodiny s nezaopatrenými deťmi, kde aj napriek tomu, že obaja dospelí pracujú, nemôžu si napríklad dovoliť ísť ani raz za rok na jednotýždňovú dovolenku mimo domu, alebo jesť mäso či rybu aspoň každý druhý deň. Majú nedoplatky spojené s hypotékou alebo nájomným, úhradou za energie alebo splácaním nákupov na splátky a iných pôžičiek. „Táto situácia sa vlani medziročne zhoršila, a očakávame, že vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou nového koronavírusu sa počet ľudí v materiálnej deprivácii môže opäť zvyšovať,“ doplnila Buchláková.

Pripomenula tiež, že viac ako 430.000 Slovákov si nemôže dovoliť auto, telefón či práčku. Mnohí z nich sú podľa jej slov práve z Košického, ale aj Prešovského či Banskobystrického kraja. Majú problém čeliť nečakaným finančným výdavkom alebo si nemôžu dovoliť udržiavať doma primerané teplo. „Slováci skončili na nelichotivom ôsmom mieste spomedzi 27 krajín Európskej únie v rebríčku tzv. materiálnej deprivácie. Medziročne sme sa prepadli až o dve miesta, pričom len za jeden rok pribudlo v tejto skupine ďalších 50.000 ľudí,“ spresnila.