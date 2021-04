Poisťovne ponúkajú špeciálne poistenia pre ženy aj goflistov

dnes 13:31 -

Každý klient má rozdielne požiadavky na životné poistenie. Preto poisťovne pôsobiace na Slovensku majú vo svojej ponuke aj špeciálne typy poistenia, ktoré sú prispôsobené rizikám vyplývajúcim z povolania, veku či pohlavia.

Poisťovňa Generali napríklad ponúka poistenie pre potreby žien a profesionálnych vodičov. Poistenie pre ženy kryje tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie, narodenie dieťaťa s vrodenou chybou a vážne ženské operácie a ochorenia. "Poistenie pre ženy dopĺňa aj poistenie závažných ochorení s dvojnásobným plnením pre typicky ženské formy rakoviny (rakovina prsníka, krčka maternice, tela maternice, vaječníkov) či poistenie hospitalizácie, ktoré kryje bez obmedzenia aj hospitalizáciu v súvislosti s rizikovým tehotenstvom," vysvetľuje riaditeľ úseku personálneho poistenia spoločnosti Peter Koštival. Životné poistenie pre profesionálnych vodičov zase ponúka poistné krytie predovšetkým v situáciách, keď následkom dopravnej nehody dôjde k vážnym zraneniam.

Z hľadiska netradičných poistení poisťovňa Uniqua ponúka poistenie zodpovednosti štatutárov, ale aj iných manažérov v spoločnosti. Vzťahuje sa predovšetkým na finančné škody, ktoré by tento okruh osôb spôsobil firme svojimi rozhodnutiami. Poisťovňa poisťuje aj umelecké diela na dočasných výstavách.

"Netradičné je určite aj poistenie pre golfistov. Ide síce v tejto dobe o poistenie, ktoré sa z dôvodu pandémie nedojednáva, je to však poistenie pre golfové turnaje. V rámci týchto turnajov poskytujú organizátori zvyčajne rôzne vecné ceny pre prípad úderu "hole in one". Organizátor si môže teda poistiť, že ak padne hole in one, poisťovateľ bude znášať náklady na zakúpenie tejto ceny," priblížila hovorkyňa poisťovne Beata Lipšicová.

Dôležitým sa v súčasnosti stáva aj poistenie kybernetických rizík, ktoré kryje útoky v rámci elektronických platieb, riziko nákupu cez internet/e-shopy, zneužitie virtuálnej identity a poškodenie on-line povesti. V súvislosti s očkovaním ľudí proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku má poisťovňa krytie pre prípadné vedľajšie účinky či komplikácie, ktoré by sa mohli v ojedinelých prípadoch vyskytnúť po podaní vakcíny. Rovnako kryje aj prípadnú neúčinnosť vakcíny.

V poisťovni Allianz je tehotenstvo kryté v rámci životného poistenia v poisteniach denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby, denného odškodného z dôvodu pracovnej neschopnosti s dvojnásobný plnením v prípade rakoviny a chirurgického zákroku. "Za poistnú udalosť je považovaný pobyt poisteného v nemocnici, pracovná neschopnosť alebo nevyhnutný chirurgický zákrok, ku ktorým môže dôjsť počas trvania poistenia, aj v súvislosti s tehotenstvom, prerušením tehotenstva, potratom alebo pôrodom," dodala špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková.