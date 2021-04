Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 16. týždni 2021:Bratislava 20. apríla – Vláda bude pravidelne na svojich zasadnutiach vyhodnocovať eurofondy po jednotlivých rezortoch. Cieľom je zabezpečiť efektívne vyčerpanie týchto prostriedkov, pričom do roku 2023 zostáva vyčerpať 8,44 miliardy eur. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii premiér Eduard Heger (OĽANO). Skonštatoval, že ide o premiérsku tému.Bratislava 20. apríla – Počas prvého štvrťroka tohto roka vybavilo bratislavské Letisko M. R. Štefánika (BTS) spolu na príletoch a odletoch 15.157 cestujúcich. Vlani v rovnakom období to bolo vyše 288.000 cestujúcich, čo predstavuje medziročný pokles o 95 %.Bratislava 20. apríla – Slovenský plynárenský priemysel (SPP) vlani dosiahol prevádzkový hospodársky výsledok 6,6 milióna eur. V predchádzajúcom období pritom skončil v strate 104 miliónov eur. Zmenu firma dosiahla medziročným rastom hrubej marže z predaja, uplatňovaním zodpovednej konzervatívnej politiky a tiež šetrením nákladov, povedal v utorok na tlačovej konferencii predseda predstavenstva SPP Milan Urban. Čistý zisk spoločnosti po započítaní dividend z majetkových podielov v ďalších plynárenských podnikoch bol vlani 259 miliónov eur.Bratislava 20. apríla - V marci dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku 7,98 %. Informovalo o tom v utorok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). V porovnaní s februárom išlo o nárast o 0,08 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročný nárast bol na úrovni 2,79 p. b.Bratislava 21. apríla - Deficit verejnej správy v minulom roku dosiahol 5,609 miliardy eur, čo predstavovalo 6,16 % hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska. Dlh verejnej správy dosiahol 55,181 miliardy eur, čo bolo na úrovni 60,57 % HDP. Vyplýva to zo správy o deficite a dlhu SR, ktorú zverejnil v stredu Štatistický úrad (ŠÚ) SR a ktorá bola predložená Európskej komisii (Eurostatu).Bratislava 21. apríla – Vládny kabinet dal zelenú ďalšiemu odkladu splatnosti poistného pre povinne nemocensky poistené a povinne dôchodkovo poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ. Tentoraz sa to týka mesiaca apríl, poistné za toto obdobie stačí zaplatiť do 30. júna.Bratislava 21. apríla – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) v stredu spustilo ďalšiu etapu štátnej pomoci pre gastrosektor a cestovný ruch. Podnikatelia môžu podávať žiadosti o kompenzácie výpadku príjmov od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021. Maximálna štátna pomoc pre jednu spoločnosť je podľa schémy "de minimis" za celé obdobie pandémie do výšky 200.000 eur.Bratislava 21. apríla – Prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila na opätovné prerokovanie parlamentu zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Dôvodom je fakt, že Národná rada (NR) SR schválila zákon aj s poslaneckým pozmeňujúcim návrhom, pričom podľa nej ide o tzv. prílepok.Bratislava 22. apríla – Najväčší výrobca automobilov na Slovensku, spoločnosť Volkswagen (VW) Slovakia, dosiahol vlani pri obrate 9,75 miliardy eur hrubý zisk 278 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2019 ide o pokles o približne 13 %. V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu spoločnosť vlani zasiahla päťtýždňová odstávka výroby. Vo štvrtok o tom informoval predseda predstavenstva spoločnosti Oliver Grünberg.Bratislava 23. apríla - Návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku bola aj vo februári tohto roka minimálna, medziročný prepad dosiahol 94 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Môžu za to zatvorené lyžiarske strediská a prísne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Februárová návštevnosť dosiahla 29.000 osôb, pričom išlo o cestujúcich s cieľom výkonu práce, či o návštevníkov zdravotníckeho alebo kúpeľného zariadenia. Návštevníci boli takmer výlučne zo Slovenska.Višňové 23. apríla – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala v piatok pred západným portálom Tunela Višňové zmluvu so spoločnosťou Skanska, ktorá je novým zhotoviteľom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala. Zmluvná cena na dokončenie 13,5-kilometrového úseku D1 vrátane 7,5 kilometra dlhého Tunela Višňové je 255 miliónov eur.