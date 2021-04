Koniec Superligy aj udeľovanie investičných Oscarov. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Superliga ovplyvnila ceny akcií

Európska Superliga bola iniciatíva 12 najväčších futbalových klubov. Barcelona, Real Madrid, Inter Miláno, Liverpool či Manchaster City sa chceli odčleniť a opustiť Ligu Majstrov – aktuálne najvyššiu klubovú pohárovú súťaž. Motivácia k tomuto kroku je jednoduchá, spomenuté veľkokluby generujú najväčšie príjmy a delia sa o ne s UEFA. Po novom by sa delili len medzi sebou. Vzhľadom na to, že veľa z nich vykazuje desiatky až stovky miliónov ako stratu spôsobenú pandémiou a neefektívnym nákupom hráčov, zvýšenie príjmov by sa im hodilo. Čerešničkou na torte malo byť rozdelenie 3,5 mld. € hneď pri podpise zmluvy o vzniku Superligy od investičnej banky JP Morgan. Na základe týchto informácií vzrástli akcie Juventusu o 17 %. UEFA však s týmto krokom nesúhlasila. Znamenalo by to výrazné kvalitatívne oslabenie Ligy Majstrov, z ktorej UEFA generuje 85 % príjmov. Zároveň by sa oslabili národné ligy Španielska, Anglicka či Talianska, na čo by doplatili ostatné kluby nižšou sledovanosťou a poklesom príjmov. Projekt sa však rozpadol skôr ako začal. Anglické kluby po nátlaku verejnosti už od myšlienky upustili. Vzhľadom na toto oznámenie stratili akcie Juventusu 15 %.

Udeľovali sa investičné Oscary

Spoločnosť ETF.com každoročne vyhodnocuje „investičné Oscary“ pre jednotlivé burzovo obchodovateľné fondy – ETF. Súťaží sa vo viacerých kategóriách a finalisti sú veľkou inšpiráciou nielen pre investorov, ale aj pre konkurenciu. ETF.com tak zábavným spôsobom dáva do pozornosti to najlepšie, čo trh ETF ponúkol v predchádzajúcom roku. ARK Innovation ETF (ARKK) bolo víťazné ETF od spoločnosti ARK Invest, o ktorej sa v roku 2020 hovorilo najviac. Fond dosiahol v roku 2020 zisk 150 % napriek masívnemu poklesu trhu, ktorému čelil v marci. Ide o aktívne riadený fond, ktorý v čase chaosu žiaril vo vesmíre ETF fondov. Ťažil zo svojej stratégie, a to sústrediť sa na inovatívne a priekopnícke spoločnosti. Vyslúžil si za to najvyššie ocenenie.

Zasadnutie centrálnej banky USA

Nový týždeň prinesie len zopár zaujímavých ekonomických výsledkov. Za zmienku stojí stredajšie zasadnutie Americkej centrálnej banky. Neočakáva sa zmena úrokových sadzieb ani rozšírenie stimulov. Investori budú sledovať komentár k inflácii, ako sa darí ekonomickej obnove a či nepokračujú obavy z rastu výnosov na dlhopisoch.