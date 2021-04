Ceny prenájmov znovu poklesli, a to prakticky vo všetkých regiónoch

dnes 8:16 -

Prvý kvartál tohto roka ukázal opäť pokles cien prenájmov, a to nielen v Bratislave, ale prakticky vo všetkých regiónoch. Vyplýva to z dát realitného portálu Nehnuteľnosti.sk. Odborníci si myslia, že v mestách tento trend súvisí so zavretými školami, odchodom študentov, chýbajúcimi turistami a v regiónoch možno za poklesom cien hľadať i nevydarenú lyžiarsku sezónu.

"Pri dvojizbových bytoch vidíme jasný celoslovenský trend, z ktorého sa vymyká len špecifické košické Staré Mesto," podotkol analytik portálu Michal Pružinský s tým, že tam nájmy v prvom kvartáli tohto roka oproti záveru vlaňajška naopak narástli o 2,4 %. Jemný nárast badať aj v Banskej Bystrici (o 1,2 %), čo však analytik považuje skôr za stagnáciu. V hlavnom meste klesali ceny nájmov dvojizbových bytov od troch percent v okrese Bratislava 1, po 8,4 % v piatom bratislavskom okrese. V Košiciach lacneli nájmy okrem Starého Mesta od 0,2 % po 6,5 %. V Nitre poklesli ceny o štyri percentá, v Prešove o dve, v Trenčíne o 3,3 %, v Trnave o dve percentá a v Žiline o 1,5 %.

Analytik dodal, že poklesu cien však ešte stále odolávajú garsónky a jednoizbové byty, ktorých je vo všetkých regiónoch nedostatok a tvoria len pätinu z objemu všetkých bytov na prenájom. Aj v týchto prípadoch vykazujú Košice anomáliu, metropola východného Slovenska kopíruje trendy trhu len pri trojizbových bytoch. "Čo sa týka menších bytov, nedosahujú mestské časti Košíc ponuku Nitry, Žiliny či Trnavy, hoci sú trikrát menšie z pohľadu počtu obyvateľov. To je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa ceny prenájmov v Košiciach zvyšujú, a to predovšetkým v centre mesta," vysvetlil Pružinský.

Trojizbové byty na prenájom za prvé tri mesiace roka medzikvartálne takisto zlacneli, najviac v Bratislave, Košiciach a Žiline. Najvyšší pokles cien prenájmov v tomto segmente oproti záveru vlaňajška eviduje portál v okrese Bratislava 3, a to o 11,6 %. Výraznejšie klesli ceny aj v okrese Košice 1, a to o 9,3 % a v Žiline o 6,4 %.