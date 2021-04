Vývoz zlata zo Švajčiarska vzrástol v marci na takmer ročné maximum

dnes 15:46 -

Švajčiarsko vyviezlo minulý mesiac najviac zlata za takmer rok. Export podporila najmä Ázia a v rámci nej India, vývoz do ktorej dosiahol osemročné maximum. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje švajčiarskej colnej správy.

Ako informovala colná správa, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters, export zlata zo Švajčiarska dosiahol v marci takmer 134,7 tony, čo predstavuje najvyšší objem vývozu od mája minulého roka. Na porovnanie, v marci 2020 dosiahol celkový vývoz zlata približne 96 ton. Export zlata vzrástol aj v porovnaní s februárom, za ktorý Švajčiarsko vyviezlo 102,9 tony žltého kovu.

Najviac zlata vyviezlo Švajčiarsko v marci tohto roka do Indie, až 82,64 tony. To je najväčší objem od roku 2013. Čísla poukazujú na prudké zotavenie dopytu na indickom trhu, keďže v marci pred rokom sa vývoz do Indie v dôsledku šírenia choroby COVID-19 v krajine prepadol na približne 6 ton.

Naopak, prudko klesol vývoz zlata do USA. Zatiaľ čo v marci minulého roka dosiahol rekordný objem 43,2 tony, v marci tohto roka vývoz švajčiarskeho zlata do USA klesol na zhruba 1,7 tony.