Sociálne dosahy pandémie a obnova hospodárstva sú kľúčovou prioritou

Sociálne dosahy pandémie a obnovu hospodárstva považujem za kľúčovú prioritu a z mojej pozície sa jej budem v najbližšom období venovať. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti po diskusii s odborníkmi na sociálnu a ekonomickú oblasť, ktorých v stredu prijala v Prezidentskom paláci.

Zdôraznila, že štvrtina domácností nemá žiadnu finančnú rezervu a pätina má menšie úspory ako dva mesačné platy. Dodala, že k skupinám, ktoré žili v riziku chudoby už pred pandémiou, sa pridali teraz napríklad živnostníci, drobní podnikatelia či ľudia s nepravidelným príjmom.

"Medzi návrhmi, ktoré by pomohli rýchlo kompenzovať dosahy pandémie, odborníci uviedli flexibilnejšie podmienky na poberanie dávky v nezamestnanosti, rozšírenie možností poberania príspevku na bývanie, zvýšenie príspevku, na ktorý sú odkázaní ľudia v hmotnej núdzi, výraznejšiu podporu v rekvalifikácii a pri vyhľadávaní zamestnania zo strany úradov práce," podotkla Čaputová.

Doplnila, že pre zlepšenie sociálnej situácie je potrebné nielen opätovné naštartovanie ekonomiky. Pomoc by preto nemala len kompenzovať straty z minulosti, ale zasiahnutým sektorom by mala vytvoriť priestor na rozvoj a modernizáciu podnikania. "Zhodli sa tiež na tom, že sociálnu a ekonomickú obnovu po pandémii zvládneme lepšie a efektívnejšie v užšej spolupráci so samosprávami, podnikateľmi a mimovládnym sektorom," poznamenala.