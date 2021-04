J. Mičovský víta petíciu Za živú krajinu,prevzal si ju od enviroorganizácií

dnes 15:31 -

Enviroorganizácie odovzdali v stredu ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému (OĽANO) petíciu za ozelenenie poľnohospodárstva Za živú krajinu. Podpísalo ju viac ako 20.000 ľudí. Mičovský kroky aktivistov ocenil a podporil navrhované riešenia v petícii.

Environmentalisti v petícii žiadajú ozelenenie poľnohospodárstva, od rezortu pôdohospodárstva chcú zásadné zmeny v podpore farmárov v prospech udržateľnejšieho využívania polí, lúk i lesov. Chcú napríklad rozčlenenie lánov biopásmi na menšie s maximálnou rozlohou 20 hektárov. Apelujú aj na podporu farmárov, ktorí chcú obnoviť lúky a vrátiť zvieratá do krajiny. Rovnako apelujú na zvýšenú podporu ekologickým formám poľnohospodárstva a zníženie používania agrochemikálií.

"Nezmeníme minulosť, no dokážeme ovplyvniť budúcnosť a na tej by malo záležať v tejto krajine každému jednému z nás. Ja môžem z tohto miesta sľúbiť, že s mojimi kolegami urobím všetko preto, aby sa vrátila do našej krajiny pestrosť," uviedol Mičovský. Zároveň ho teší, že v prípade zlepšovania vidieka sa ozýva čoraz viac hlasov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR poukazuje, že do nového strategického plánu na roky 2023 - 2027 budú preto v rámci ekoschém priamych platieb navrhované viaceré typy intervencií podporujúce biodiverzitu, prírodné zdroje a klímu. Pôjde napríklad o diverzifikáciu plodín a tvorbu ochranného pásu s povinnosťou zabezpečiť maximálnu súvislú výmeru jednej plodiny. Navrhované sú aj ochranné plochy pre opeľovače vysiatím zmesí plodín. Agrorezort plánuje v rámci rozvoja vidieka ochranu biotopov sústavy Natura 2000 aj mimo nej.

"Napĺňanie týchto ambicióznych myšlienok pre lepšiu budúcnosť poľnohospodárskej krajiny spočíva aj v oblasti komplexných pozemkových úprav a budovaní spoločných zariadení i opatrení," uviedlo MPRV. Na ich realizáciu využije financie z programu rozvoja vidieka. Deklaruje, že uprednostní investície do budovania zelených krajinných prvkov pred samotným sceľovaním pozemkov. V prechodnom období bude z programu vyčlenených na komplexné pozemkové úpravy na roky 2021 - 2022 celkovo 55 miliónov eur. V budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike je na pozemkové úpravy vyčlenených 30 miliónov ročne, teda na roky 2023 - 2027 celkovo 150 miliónov eur.

Agrorezort kladie podľa vlastných slov dôraz aj na používanie chemikálií a vzdelávanie poľnohospodárov, ktorí tieto prípravky používajú. K zlepšeniu a napĺňaniu cieľov by mali prispieť aj aktivity poľovníkov. "Zvyšovanie úživnosti poľovného revíru napríklad vysádzaním remízok či ohryzových drevín prispeje k zníženiu poškodzovania rozsiahlych poľnohospodárskych monokultúr zverou," tvrdí ministerstvo.

Iniciátormi petície sú združenia Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Ochrana dravcov na Slovensku a iniciatíva My sme les.