USA zvažujú znížiť obsah nikotínu v cigaretách, akcie tabakových firiem klesajú

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

včera 13:09 -

Nikotín sám o sebe nespôsobuje rakovinu, prispieva ale k tomu, že sa z fajčenia stáva závislosť. Cieľom návrhu znížiť obsah nikotínu je teda urobiť cigarety menej návykové. Vláda očakáva, že v takom prípade by sa časť fajčiarov cigariet vzdala, alebo aspoň prešla k iným produktom, ktoré sa teraz považujú za bezpečnejšie.

Na správu amerického denníka reagovali už v pondelok akcie na burzách v Spojených štátoch. Tabakový gigant Altria odpísal 6,2 percenta a jeho akcie pokračovali v poklese aj po skončení obchodovania v elektronických systémoch. Na burze v Londýne hneď po začatí obchodovania zamierili akcie tabakového obra British American Tobacco smerom dole, do jeho portfólia patria značky ako Dunhill, Kent, Rothmans, Pall Mall a Lucky Strike. Aktuálne oslabujú o viac ako 6 percent. Akcie konkurenčného výrobcu Imperial Brands najprv strácali okolo troch percent, aktuálne ale vykazujú viac ako 5 % prepad.



WSJ v pondelok s odvolaním sa na informované zdroje napísal, že diskusia na túto tému je výsledkom blížiaceho sa termínu, kedy verejní činitelia musia povedať, či plánujú vydať zákaz na mentolové cigarety, alebo nie. Bidenova administratíva sa snaží rozhodnúť, či by mala znížiť obsah nikotínu spoločne so zákazom cigariet s mentolovou príchuťou, alebo či by to malo byť súčasťou samostatného plánu, oznámili zvyčajne veľmi dobre informované zdroje WSJ.