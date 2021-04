Riadenie firiem cez systémové aplikácie môže pomôcť celej spoločnosti

dnes 10:31 -

Účtovníctvo firiem v súčasnosti môže byť bez papierovania a možno ho riadiť aj cez mobilné aplikácie. Komplexné firemné riešenia dokážu pomôcť pri riadení celej spoločnosti, od evidencie faktúr, finančných operácií, miezd až po správu investícií či majetku.

"Akákoľvek 'mechanická' evidencia zoznamov faktúr predstavuje zbytočné zvyšovanie pravdepodobnosti, že sa niečo stratí alebo sa stane neprehľadným. Ak chcete šetriť čas a peniaze, investujte do automatizovaných systémov a aplikácií. To dnes platí nielen na správu účtovníctva, ale paušálne na komplexné riadenie firemných procesov ako takých," priblížila business unit manažérka z IT spoločnosti Solitea Dita Sirotová.

Moderné systémy evidujú adresár klientov a ich údaje, cenové ponuky, objednávky, faktúry. Niektoré ponúkajú tiež možnosť vystaviť daňové priznanie priamo zo systému, do ktorého sa údaje načítajú automaticky. Na trhu sú aj mobilné verzie. Fakturačné aplikácie sa dajú napojiť na systém účtovníka. Zdieľané doklady tak podnikateľ nemusí doručovať fyzicky, ale archivuje ich priamo v aplikácii. Doklad stačí odfotiť mobilom a nahrať do aplikácie.

"Po týchto programoch siahajú vo väčšine prípadov malé, stredné a väčšie firmy. Živnostníkov a jednoosobových eseročiek je v tomto ohľade stále málo, i keď benefity týchto systémov by vedeli zúročiť nepochybne aj oni. Je dôležité povedať, že výhodou je aj ich modulárnosť. Čiže podnikateľ si systém vyskladá tak, ako to v praxi potrebuje," pokračovala Sirotová.

Účtovné softvéry reflektujú aj zmeny legislatívy. Tie sa používateľom pri platnej licencii pravidelne aktualizujú. Podľa Sirotovej je dôležité, aby si používatelia vyberali také systémy a dodávateľov, ktorí sú schopní implementovať aj individuálne požiadavky podľa vývoja a rastu firmy či oblasti podnikania. Je taktiež podstatné, aby bol systém nápomocný pri komplexnom riadení spoločnosti. Pri výrobnom type biznisu ide aj o riadenie produkcie, skladovania, materiálov, nákladov, receptúr a postupov. V logistike sa podnikové systémy môžu starať aj o optimálne trasovanie a sledovanie tovaru, optimalizáciu procesov či priamo automatizáciu skladov.