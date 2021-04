Vzostup a pád Canary Wharf: Ikonická finančná štvrť Londýna sa mení na rezidenčnú

Zdroj: wired

Na makroúrovni bol dopad obrovský. Majiteľ budovy, skupina Canary Wharf Group, ktorá vlastní a rozvíja väčšinu nehnuteľnosti Canary Wharf Estate, dostala ranu pod pás. V roku 2014 nakoniec dostala od likvidátorov Lehmanu vyrovnanie vo výške 350 miliónov dolárov. Na mikroúrovni to malo okamžitý dopad aj na miestnu ekonomiku. „Bary sa zatvorili a nahradili ich reštauračné reťazce,“ hovorí Jon Massey, redaktor miestnej publikácie o životnom štýle Wharf Life.

Kvôli súčasnej pandémii sa mohla história zopakovať. Keď sú kancelárie Canary Wharf plne obsadené, každý deň tu žije 120 000 ľudí. Tieto počty dramaticky poklesli v dôsledku uzamknutia. Podľa údajov Transport for London (TfL) prešlo stanicou Canary Wharf v posledný februárový pracovný deň iba 19 282 ľudí, čo je pokles zo 110 609 oproti rovnakému dňu spred roka. V čase vrcholovej dochádzky o 8:00 h prešlo bránami Canary Wharf niečo vyše 1 000 ľudí, čo predstavuje pokles o 93 percent v rovnakú hodinu v ten istý deň minulého roku.





Podľa TfL bude trvať ďalších 12 až 18 mesiacov, kým sa počet cestujúcich v sieti vráti na 80 percent bežnej kapacity. V Canary Wharf však bude nový normál musieť zohľadniť dvojnásobné znižovanie počtu pracovných miest a nárast hybridnej práce.

Tradičné banky pokračovali v redukcii pracovných miest počas pandémie. HSBC, ktorej výkonný riaditeľ Noel Quinn sa zaviazal udržať svoje európske sídlo v Canary Wharf začiatkom tohto roka, je v uprostred znižovania svojho globálneho počtu zamestnancov o 35 000. Spoločnosť Barclays, ktorej veža One Churchill Place je vysoká 32 poschodí, po pauze počas prvého uzamknutia obnovuje prepúšťanie. Tak ako v Barclays, aj v JPMorgan a Morgan Stanley rastie pravdepodobnosť, že niektorí z jej zamestnancov budú pokračovať s prácou z domu aj po zrušení všetkých obmedzení.





Fintech business Revolut, ktorý spustil svoj tech inkubátor v Canary Wharf, informoval svojich 800 londýnskych zamestnancov, že do práce môžu prísť, keď sa tak rozhodnú a že môžu stráviť až dva mesiace z roka prácou v zahraničí. Podľa viceprezidenta spoločnosti Revolut, Jima MacDougalla, tieto kroky „ponúknu každému to najlepšie z oboch svetov“. „Naši ľudia nám povedali, že si obľúbili lepšiu rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom, ale zároveň aj to, že im chýbajú kolegovia a možnosť spolupracovať tvárou v tvár na kľúčových projektoch a vyvážiť pohodlie domova s kamarátstvom z kancelárie.“

Nedávna správa od realitnej poradne JLL načrtáva možný dopad na celé panstvo Canary Wharf ako niečo dramatické. Takmer tri štvrtiny zamestnancov oslovených JLL, chcú pokračovať v práci z domu pravidelne, pričom väčšina z nich najmenej dva dni každý týždeň. Podobný podiel bol v prospech permanentného prechodu na štvordňový pracovný týždeň, čo je politika, ktorú zaviedol bývalý líder labouristov Jeremy Corbyn a ktorá sa teraz stáva súčasťou politickej karty v škótskej volebnej kampani.





Každý z týchto krokov by jednotlivo mal významný vplyv na Canary Wharf, ale keď udrú súčasne, mohlo by to znamenať katastrofu. Napriek tomu sú miestne podniky prekvapivo optimistické, pokiaľ ide o vyhliadky. Sendviče Birley, pomenované podľa zakladateľa prevádzky Robina Birleya, počas výluky namiesto toho, aby znížil svoje straty, sa rozhodol zachovať si rovnaký riadiaci tím, hoci s podporou z vlastných zdrojov. Očakáva sa, že čoskoro otvoria najmenej tri z piatich pobočiek v Canary Wharf. Podobne aj spoločnosť Pret a Manger, ktorá sa minulý rok kvôli pandémii rozhodla zavrieť 36 obchodov, nechala počas uzamknutia otvorené dve pobočky Canary Wharf. Odvtedy otvorila všetkých deväť svojich prevádzok, firma, ktorej model je založený na odchytávaní výdavkov pracovníkov dochádzajúcich do kancelárií, zatiaľ nemá v pláne prepúšťať. Ostatní ešte len rozmýšľajú o svojich stávkach na Canary Wharf. Spoločnosť Pergola, ktorá doteraz prevádzkovala sériu dočasných obchodov v západnom Londýne, otvorí svoju prvú kamennú reštauráciu v júni, pričom využije priestor po Giant Robot, ktorej majiteľ sa vlani rozhodol svoju firmu zlikvidovať, pretože nevidel svetlo na konci tunela. Hviezda formuly 1 Lewis Hamilton oznámil, že na panstve v najbližších mesiacoch otvorí pobočku siete vegánskych burgerov Neat Burger. A dalo by sa pokračovať.







"Existuje všeobecná mylná predstava, ktorá bola pravdivá asi v roku 2005, že Canary Wharf sú len veľké, lesklé kancelárske veže plné finančných gigantov. V súčasnosti je pomer 50 - 50 medzi finančnými službami a inými sektormi, vrátane rýchlo sa rozvíjajúceho technologického sektoru. Keď som sem prvýkrát prišiel, bolo to plné chlapcov z mesta, ktorí sa predvádzali so šampanským, ale potom čo Lehman Brothers padli, všetko sa to cez noc vyparilo,“ spomína si Jon Massey. „Existuje mylná predstava, že v Canary Wharf nie je nikto, ale každý mesiac tlačíme 15 000 kópií Wharf Life a okolo 6 000 ponúkame v obchodných centrách. Všetko je do dvoch týždňov preč. Nie sú to tí istí ľudia, ktorí tam boli predtým, “ dodáva s tým, že ide o známku transformácie, ktorú sa Canary Wharf snaží uskutočniť.





Hovorca spoločnosti Canary Wharf Group tvrdí, že vidí „obrovský dopyt“ po rezidenčných nehnuteľnostiach na panstve, každý z nových bytov by musel pojať 19 ľudí, aby tento dopyt vyrovnal. Podľa správy agentúry Reuters by plány na novú výškovú budovu na ulici 1 Park Place - ekvivalent dvoch mrakodrapov Gherkin - mohli byť zrušené v prospech 60-podlažného bytového domu.

V januári výkonný riaditeľ skupiny Canary Wharf Shobi Khan pre Financial Times uviedol, že jeho ambíciou je urobiť z tejto oblasti „mesto s nepretržitou prevádzkou, kde ľudia žijú, pracujú a zabávajú sa“. Prvotné príznaky môžu byť sľubné, ale vzhľadom na náladu, aká dnes panuj, bude mať Canary Wharf čo robiť, aby transformácia uspela.