Česi za minulý rok rekordne sporili, obchody a služby veria vo vysoké míňanie

dnes 13:31 -

Keď znova ožijú všetky obchody, reštaurácie, hotely, fitness centrá a ďalšie služby, budú môcť Česi opäť míňať. Z prepočítaných údajov Českej národnej banky (ČNB) totiž vyplýva, že úspory domácností vzrástli za 12 mesiacov pandémie v priemere o 27.000 Kč (1041,39 eura) na obyvateľa. To je zhruba štvornásobne vyššia suma, než koľko dokázali Česi ušetriť ročne za posledných 20 rokov.

Ako uviedol server lidovky.cz, rozvoľnenie vládnych zákazov, aj keď pomalé a postupné, by tak pre reštaurácie, hotely, predajcov detského tovaru, kníhkupectvá a ďalšie oblasti malo predstavovať žatvu. Ako veľkú však nikto netuší. Podľa ekonómov veľkou neznámou je to, akú časť zo svojich úspor ľudia minú v prvých dňoch a akú si nechajú do zásoby pre prípadný návrat horších časov. Aj keby však Česi minuli všetky peniaze ušetrené za posledný rok, straty podnikateľov a firiem v dôsledku ochorenia COVID-19 to zďaleka nezacelí.

Aktuálne údaje ČNB uvádzajú, že koncom februára mali českí občania na bankových účtoch uložených takmer 2,9 bilióna Kč. "Medziročne to predstavuje rast o 13,3 %, čo je najvyšší rast od konca mája," uviedla pre LN hovorkyňa ČNB Petra Vodstrčilová.

Podľa analýzy hlavného ekonóma Trinity Bank Lukáša Kovandu Česi počas roka pandémie po odpočítaní vplyvu hypotekárneho prelievania peňazí medzi domácnosťami navýšili skutočné úspory v priemere o historicky rekordných 26.867 Kč na hlavu. To je takmer päťnásobok sumy 5478 Kč, ktorú pri podobnom porovnávaní boli ľudia ročne schopní v priemere ušetriť počas 20 rokov predchádzajúcich pandémií.

Ak sa ešte zohľadní inflácia, Česi v pandemických 12 mesiacoch nazhromaždili reálne zhruba 4,2-krát viac úspor, teda vkladov očistených o hypotekárny dlh domácností, než v priemere každý rok v predchádzajúcich zhruba 20 rokoch.

Ekonóm spoločnosti BH Securities Štěpán Křeček je však čo sa týka míňania skeptickejší. Ako povedal, určite si ľudia budú chcieť nakúpiť to, čo si v minulých mesiacoch nemohli. Na druhej strane budú mnohí, ktorí budú chcieť míňanie odložiť.

To potvrdzujú aj podnikatelia. "Zo skúseností z minulého roka, keď ľudia po prvom lockdowne začali masovo míňať, je evidentné, že po dvoch až troch týždňoch sa rast tržieb o niečo spomalil," povedal Luboš Kastner, spolumajiteľ spoločnosti Hospodska, ktorej patrí osem reštaurácií v Plzni a Prahe. Upozornil aj na to, že veľký vplyv na míňanie bude mať aj zdraženie, ktoré sa určite dostaví. S tým sa počíta nielen v gastronómii. Navyše, zo strany štátu sa dá očakávať zvýšenie daní.